IPL 2026: फिन एलन ने डेविड पायने की उधेड़ी बखिया, पहले ही ओवर में ठोक डाले इतने रन, बने ये बड़ा रिकॉर्ड

मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 विकेट खोकर 226 रन बनाए। इस टीम के लिए हेनरिक क्लासेन ने 35 गेंदों में 52 रन की पारी खेली, जबकि अभिषेक शर्मा ने 48 रन का योगदान दिया। इनके अलावा, ट्रेविस हेड ने 46 रन जुटाए। विपक्षी खेमे से ब्लेसिंग मुजरबानी ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि वैभव अरोड़ा को 2 सफलताएं हाथ लगीं। कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय ने 1-1 विकेट हासिल किया।