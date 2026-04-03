KKR vs SRH: अभिषेक शर्मा ने की छक्कों की बारिश, ऐसा करने वाले बन गए पहले भारतीय बल्लेबाज

अभिषेक-हेड की तूफानी बल्लेबाजी के बूते एसआरएच ने आईपीएल के पावरप्ले में अपना संयुक्त रूप से चौथा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। छह ओवर के पावरप्ले में टीम एक विकेट खोकर 84 रन बनाने में सफल रही। हालांकि, कप्तान ईशान किशन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 9 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। SRH को टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में RCB के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 201 रन बनाए थे। हालांकि, आरसीबी के बल्लेबाजों ने 202 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 15.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था।