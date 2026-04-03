IPL 2026 के प्लेऑफ को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, 11 में से एक एक्सपर्ट ने भी नहीं लिया LSG का नाम

पिछले साल की दो फाइनलिस्ट टीमों आरसीबी और पंजाब किंग्स, और पांच बार की संयुक्त चैंपियन मुंबई इंडियंस के अलावा, 11 में से 7 एक्सपर्ट्स ने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली इस टीम को टॉप चार में जगह बनाने वाली टीम के तौर पर चुना। संजय बांगर ने भी इन चारों टीमों को ही प्लेऑफ के लिए अपनी पसंद के तौर पर चुना। लक्ष्मीपति बालाजी ने प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों के लिए अपनी पसंद के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के नाम बताए।