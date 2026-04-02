57 T20I खेलने के बाद अचानक इस खिलाड़ी ने लिया संन्यास, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आंकड़े हैं धमाकेदार

फैंस के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज ने लिखा, "साउथ अफ्रीका के लोगों और फैंस का धन्यवाद। सड़कों पर नारा सुनने या भरे हुए वांडरर्स स्टेडियम में गूंजने वाली आवाज के बीच बैटिंग करने के रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव जैसा कोई एहसास नहीं है। जुड़ाव के उन पलों को बताना मुश्किल है, और वे इमोशन हमेशा मेरे साथ रहेंगे।" अपनी पत्नी के लिए उन्होंने लिखा, "लारा, तुम हर कदम पर मेरे साथ रही हो। तुमने जबरदस्त उतार-चढ़ाव का सामना हमदर्दी, शालीनता और ताकत के साथ किया है, और तुम मेरी सबसे बड़ी चीयरलीडर रही हो, जिसके बिना मैं यह नहीं कर पाता।"