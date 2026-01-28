अजित पवार ही नहीं, इन Bollywood सितारों की भी प्लेन क्रैश में हुई मौत, एक एक्टर का खत्म हुआ था पूरा परिवार

'रसना गर्ल' के नाम से मशहूर और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'पा' में नजर आने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट तरुणी सचदेव की कहानी सबसे ज्यादा भावुक करने वाली है। महज 14 साल की तरुणी का जन्म 14 मई 1998 को हुआ था। कुदरत का क्रूर खेल देखिए कि 14 मई 2012 को, यानी अपने 14वें जन्मदिन के दिन ही नेपाल में हुए एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। इस सफर में तरुणी के साथ उनकी मां भी थीं और उनकी मौत भी उसी हादसे में हुई थी।