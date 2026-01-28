UGC विवाद पर फूटा मनोज मुंतशिर का गुस्सा, बोले-अगर इस देश में जातियां जीत गईं तो…

Manoj Muntashir On UGC Controversy: इन दिनों देश में जिस बात का हल्ला है वह कुछ और नहीं बल्कि UGC विवाद है। जी हां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम आने पर बड़े-बड़े सितारे अपनी राय रख रहे हैं। कोई इसके पक्ष में है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। अब इसी लिस्ट में मशहूर गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर का नाम भी जुड़ गया है। मनोज मुंतशिर ऐसे टॉपिक पर बेबाक बयानबाजी करते नजर आते हैं। इस बार भी यही हुआ। उन्होंने इस विवाद पर अपनी भड़ास निकाली और सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब समय आ गया है जब हमें जातियों को विदा कर देना चाहिए।