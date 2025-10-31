शबाना आजमी ने किया रिवील, बताया कौन हैं उनके दिल के करीब?

शबाना आजमी की लेटेस्ट फोटो (सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Shabana Azmi Latest News: सिनेमा की जानी-मानी और बेहतरीन अदाकारा शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने हाल ही में एक खुलासा किया है, जिसने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि उनके दिल के सबसे करीब कौन से ‘दो अनमोल रतन’ हैं। वो दो जिनसे शबाना आजमी को सबसे ज्यादा मोहब्बत है। अभिनेत्री ने शुक्रवार को अपने दो रतन से फैंस को मिलवाया।
अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके साथ फरहान अख्तर और उनके भतीजे नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मेरे दो अनमोल रतन, फरहान अख्तर और मेरे भतीजे, सागर आर्या।"
पोस्ट शेयर करने के बाद शबाना के इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार की बौछार कर दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए।
फरहान अख्तर शबाना आजमी (Shabana Azmi) के सौतेले बेटे हैं। शबाना आजमी ने जावेद अख्तर से 1984 में शादी की थी। जावेद की पहली शादी हनी ईरानी से हुई थी, जिनसे उन्हें दो बच्चे- जोया अख्तर और फरहान अख्तर हैं। शादी के बाद शबाना ने दोनों को सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया। शबाना अक्सर सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।
अभिनेत्री शबाना आजमी की फिल्मी सफर के बारे में बात करें तो उन्होंने 1974 में ‘अंकुर’ से अपने करियर की शुरुआत की थी, और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक से बढ़कर एक यादगार फिल्मों में दमदार अभिनय कर उन्होंने साबित किया कि असली कलाकार वही है, जो हर किरदार में जान डाल दे।
अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए शबाना जी को देश के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया, पद्मश्री (1988) और पद्म भूषण (2012), जो उनके सिनेमा में योगदान की गवाही देते हैं।
हाल ही में उन्हें क्राइम थ्रिलर ‘डब्बा कार्टेल’ में देखा गया, जहां उन्होंने अपनी उपस्थिति से सीरीज को और प्रभावशाली बना दिया। हितेश भाटिया के निर्देशन में बनी इस वेब सीरीज़ में अंजलि आनंद, ज्योतिका, साई ताम्हणकर, शालिनी पांडे, गजराज राव और लिलेट दुबे जैसे शानदार कलाकार भी नजर आए।
अब शबाना आजमी एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं, वो जल्द ही राजकुमार संतोषी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘लाहौर 1947’ में नजर आने वाली हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस एक्शन-ड्रामा में उनके साथ सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल और करण देओल भी अहम भूमिकाओं में होंगे। यानी, एक बार फिर शबाना आजमी दर्शकों को एंटरटेन करने वाली हैं।
