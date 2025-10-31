शबाना आजमी ने किया रिवील, बताया कौन हैं उनके दिल के करीब?

फरहान अख्तर शबाना आजमी (Shabana Azmi) के सौतेले बेटे हैं। शबाना आजमी ने जावेद अख्तर से 1984 में शादी की थी। जावेद की पहली शादी हनी ईरानी से हुई थी, जिनसे उन्हें दो बच्चे- जोया अख्तर और फरहान अख्तर हैं। शादी के बाद शबाना ने दोनों को सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया। शबाना अक्सर सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।