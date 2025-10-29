हेलो Mr. प्राइम मिनिस्टर आपका प्रपोजल रिजेक्टेड… ‘महारानी 4’ का रोंगटे खड़े कर देने वाला धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

हुमा कुरैशी स्टारर ‘महारानी 4’ का ट्रेलर रिलीज (इमेज सोर्स: सोनी लिव स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम)
Maharani Season 4 Trailer Release: खुशखबरी है… बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी एक बार फिर ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही हैं। उनकी सुपरहिट पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज ‘महारानी 4’ का नया ट्रेलर रिलीज (Maharani Season 4 Trailer Out) हो गया है। इस बार कहानी पहले से भी ज्यादा तगड़ी, चालाकियों से भरी और सियासी तूफान खड़ा करने वाली है।
भारती देवी (हुमा कुरैशी) सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि दिल्ली की गद्दी पर नजरें जमाए बैठी हैं। ट्रेलर की शुरुआत से ही साफ हो जाता है कि अब मुकाबला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि सत्ता, विरासत और परिवार के बीच की जंग का है। दिलचस्प बात यह है कि इस सीजन में भारती देवी अकेली नहीं, बल्कि अपने पूरे कुनबे के साथ मैदान में उतर चुकी हैं।
ट्रेलर के बीच में उनकी बढ़ती ताकत को भी दिखाया गया है। वह देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहती हैं- “हेलो Mr. प्राइम मिनिस्टर आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है…”
उनकी बेटी और बेटे की एंट्री से कहानी में नया मोड़ आ गया है। भारती की बेटी का किरदार श्वेता प्रसाद निभा रही हैं, जो मां की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन सत्ता की इस लड़ाई में कौन किसे मात देगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।
सबसे मजे की बात ये है कि सीरीज में ट्विस्ट ये भी है कि 10 साल पुराने केस में भारती देवी को फंसाने की कोशिश की जाएगी। अब भारती देवी इन परिस्थितियों से कैसे लड़ती हैं, ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा।
‘महारानी 4’ को सात नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम किया जाएगा। गौर करने वाली बात ये भी है कि सीरीज को बिहार चुनाव के दौरान स्ट्रीम करने का फैसला लिया गया। 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव हैं और 7 नवंबर से दर्शक सीरीज को देख पाएंगे। ‘महारानी' का हर सीजन बिहार की राजनीति पर बना है और बिहार चुनाव के दौरान सीरीज को रिलीज करना मेकर्स को फायदा पहुंचा सकता है।
बता दें कि 'महारानी' के तीनों सीजन को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। पहले सीजन में भारती देवी अकेली सत्ता और अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करती दिखीं थी, लेकिन अब उनका पूरा परिवार उनके साथ है, जो बिहार की राजनीति में उथल-पुथल लेकर आएगा। हालांकि भारती सिंह का बेटा बिहार का सीएम बनना चाहता है, ऐसे में भारती देवी अपने परिवार की अंदरूनी लड़ाई भी लड़ती दिखेंगी।
इस बार सीरीज में कुछ नए चेहरों को भी जोड़ा गया है। इस बार सीरीज में श्वेता बसु, प्रमोद पाठक, शार्दुल भारद्वाज, अमित सियाल, कनी कुसरुति और विनीत कुमार जैसे कलाकारों को भी शामिल किया गया है।
