Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

‘द फैमिली मैन-3’ का इंतजार हुआ खत्म, मनोज बाजपेयी की स्पाई थ्रिलर सीरीज इस दिन होगी रिलीज

The Family Man 3 Release Date: मनोज बाजपेयी की ‘द फैमिली मैन-3’ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, ये फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 28, 2025

The Family Man Release Date

‘द फैमिली मैन-3’ को लेकर बड़ी आई बड़ी अपडेट (इमेज सोर्स: प्राइम वीडियो)

The Family Man 3 Latest Update: प्राइम वीडियो की सुपरहिट सीरीज ‘द फैमिली मैन’ के तीसरे पार्ट का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। मंगलवार को मेकर्स ने इसका एक धमाकेदार प्रोमो वीडियो जारी करते हुए रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है।

वीडियो में प्रियामणि का किरदार कहता है कि “पिछले चार सालों में बहुत कुछ बदल गया है। बेटी अब कॉलेज जाने लगी है, लेकिन श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) वहीं के वहीं अटके हुए हैं।”

हालांकि प्रोमो अंत में बताया जाता है कि श्रीकांत तिवारी आ रहा है, फिर पार्ट-3 की रिलीज डेट अनाउंस की जाती है। डी2आर फिल्म्स के तहत बनाई गई ये सीरीज एक स्पाई-एक्शन-थ्रिलर है, जिसमें रोमांच, सस्पेंस और देसी ह्यूमर का जबरदस्त तड़का है। लंबे इंतजार के बाद, अब फैंस फिर से तैयार हैं अपने पसंदीदा एजेंट श्रीकांत तिवारी को एक्शन में देखने के लिए।

मनोज बाजपेयी फिर मचाएंगे धूम

इस सीरीज में मनोज बाजपेयी एक बार फिर से अंडरकवर जासूस श्रीकांत तिवारी के रूप में वापसी कर रहे हैं। एक ऐसा किरदार जो परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए अपने देश की सेवा कर रहा है। इसे राज, डीके और सुमन कुमार ने मिलकर लिखा है। सुमित अरोड़ा ने इसके डायलॉग लिखे हैं। ‘द फैमिली मैन-3’ में जयदीप अहलावत, निमरत कौर, शारिब हाशमी, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग जैसे कलाकार हैं।

इस सीजन में और भी जबरदस्त एक्शन…

‘द फैमिली मैन 3’ को लेकर मेकर्स राज और डीके ने कहा कि दर्शकों से मिली जबरदस्त मोहब्बत और सराहना ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। दोनों ने बताया कि इस बार का इंतजार पूरी तरह वर्थ इट होगा, क्योंकि तीसरा सीजन पहले से भी ज्यादा एक्शन, इमोशन और एंटरटेनमेंट से भरा है।

मेकर्स ने आगे बताया कि इस बार खेल पलटने वाला है, क्योंकि शिकारी खुद शिकार बन जाएगा। श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) का सामना होगा रुक्मा (जयदीप अहलावत) जैसे दुश्मन से, जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये खतरा न सिर्फ श्रीकांत के मिशन को, बल्कि उसके परिवार को भी संकट में डाल देगा। हमें पूरा भरोसा है कि 21 नवंबर को दुनिया भर के दर्शक ‘द फैमिली मैन 3’ को उतना ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यार देंगे, जितना पिछले दो सीजन को मिला था।

ये भी पढ़ें

मरने के बाद भी सतीश शाह की वो बात आजतक नहीं जान पाए लोग, डॉक्टर ने कहा था- थोड़ी देर और कर देते तो…
बॉलीवुड
Veteran actor Satish Shah Kissa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मनोज बाजपेयी

Updated on:

28 Oct 2025 03:33 pm

Published on:

28 Oct 2025 03:29 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘द फैमिली मैन-3’ का इंतजार हुआ खत्म, मनोज बाजपेयी की स्पाई थ्रिलर सीरीज इस दिन होगी रिलीज

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘सलमान भाई तो चप्पल फेंक कर मारेंगे’, गॉसिप क्वीन राखी सावंत ने क्यों बोल दी इतनी बड़ी बात

Rakhi Sawant to be seen in Bigg Boss 19
OTT

OTT Release: इस वीकेंड ओटीटी पर मचेगा धमाल! देखें क्राइम, एक्शन और रोमांस से भरपूर फिल्में और सीरीज

OTT Release
OTT

66 अवॉर्ड्स जीत चुकी इस सीरीज में मिलेगी गांव की मिट्टी की खुशबू और सीधी-सादी जिंदगी की कहानी

गांव की मिट्टी की खुशबू और सीधे-सादी जिंदगी को दिखाने वाली इस सीरीज को मिल चुके हैं अभी तक 66 अवार्ड्स
OTT

ग्रैंड फिनाले से पहले Rise and Fall का विनर हुआ लीक, हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लिए वीडियो भी हुआ वायरल

Rise and Fall winner name leaked Arjun Bijlani
OTT

Web Series Based On Bihar Politics: ‘महारानी’ से लेकर ‘रंगबाज’ तक, बिहार की राजनीति की कहानी कहती हैं ये 6 वेबसीरीज

Web Series Based On Bihar Politics
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.