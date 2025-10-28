‘द फैमिली मैन-3’ का इंतजार हुआ खत्म, मनोज बाजपेयी की स्पाई थ्रिलर सीरीज इस दिन होगी रिलीज

‘द फैमिली मैन-3’ को लेकर बड़ी आई बड़ी अपडेट (इमेज सोर्स: प्राइम वीडियो)
The Family Man 3 Latest Update: प्राइम वीडियो की सुपरहिट सीरीज ‘द फैमिली मैन’ के तीसरे पार्ट का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। मंगलवार को मेकर्स ने इसका एक धमाकेदार प्रोमो वीडियो जारी करते हुए रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है।
वीडियो में प्रियामणि का किरदार कहता है कि “पिछले चार सालों में बहुत कुछ बदल गया है। बेटी अब कॉलेज जाने लगी है, लेकिन श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) वहीं के वहीं अटके हुए हैं।”
हालांकि प्रोमो अंत में बताया जाता है कि श्रीकांत तिवारी आ रहा है, फिर पार्ट-3 की रिलीज डेट अनाउंस की जाती है। डी2आर फिल्म्स के तहत बनाई गई ये सीरीज एक स्पाई-एक्शन-थ्रिलर है, जिसमें रोमांच, सस्पेंस और देसी ह्यूमर का जबरदस्त तड़का है। लंबे इंतजार के बाद, अब फैंस फिर से तैयार हैं अपने पसंदीदा एजेंट श्रीकांत तिवारी को एक्शन में देखने के लिए।
इस सीरीज में मनोज बाजपेयी एक बार फिर से अंडरकवर जासूस श्रीकांत तिवारी के रूप में वापसी कर रहे हैं। एक ऐसा किरदार जो परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए अपने देश की सेवा कर रहा है। इसे राज, डीके और सुमन कुमार ने मिलकर लिखा है। सुमित अरोड़ा ने इसके डायलॉग लिखे हैं। ‘द फैमिली मैन-3’ में जयदीप अहलावत, निमरत कौर, शारिब हाशमी, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग जैसे कलाकार हैं।
‘द फैमिली मैन 3’ को लेकर मेकर्स राज और डीके ने कहा कि दर्शकों से मिली जबरदस्त मोहब्बत और सराहना ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। दोनों ने बताया कि इस बार का इंतजार पूरी तरह वर्थ इट होगा, क्योंकि तीसरा सीजन पहले से भी ज्यादा एक्शन, इमोशन और एंटरटेनमेंट से भरा है।
मेकर्स ने आगे बताया कि इस बार खेल पलटने वाला है, क्योंकि शिकारी खुद शिकार बन जाएगा। श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) का सामना होगा रुक्मा (जयदीप अहलावत) जैसे दुश्मन से, जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये खतरा न सिर्फ श्रीकांत के मिशन को, बल्कि उसके परिवार को भी संकट में डाल देगा। हमें पूरा भरोसा है कि 21 नवंबर को दुनिया भर के दर्शक ‘द फैमिली मैन 3’ को उतना ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यार देंगे, जितना पिछले दो सीजन को मिला था।
