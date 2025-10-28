‘द फैमिली मैन-3’ का इंतजार हुआ खत्म, मनोज बाजपेयी की स्पाई थ्रिलर सीरीज इस दिन होगी रिलीज

मेकर्स ने आगे बताया कि इस बार खेल पलटने वाला है, क्योंकि शिकारी खुद शिकार बन जाएगा। श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी) का सामना होगा रुक्मा (जयदीप अहलावत) जैसे दुश्मन से, जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये खतरा न सिर्फ श्रीकांत के मिशन को, बल्कि उसके परिवार को भी संकट में डाल देगा। हमें पूरा भरोसा है कि 21 नवंबर को दुनिया भर के दर्शक ‘द फैमिली मैन 3’ को उतना ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यार देंगे, जितना पिछले दो सीजन को मिला था।