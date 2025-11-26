धर्मेंद्र को लेकर फिल्म ‘इक्कीस’ के डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा, बोले- सेट पर वह थोड़े…

Dharmendra Last Film Ikkis: धर्मेंद्र ने सोमवार 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कहा था। जहां उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में मातम छाया हुआ है वहीं, उनकी आखिरी फिल्म भी इस समय चर्चा में बनी हुई है। यह फिल्म 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के निर्देशक श्रीराम राघवन (Sriram Raghavan) हैं। इसी बीच डायरेक्टर ने धर्मेंद्र के साथ अपनी शूटिंग के अनुभव और उनके चार्म को लेकर बड़े खुलासे किए हैं।