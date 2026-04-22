Salman Khan के झूठे विज्ञापन केस ने पकड़ा तूल, भाईजान की बढ़ीं मुश्किलें

इतना ही नहीं, ये विवाद तब शुरू हुआ जब परिवादी इंद्रमोहन सिंह हनी ने अदालत में दायर वकालतनामे पर सलमान खान के हस्ताक्षरों की सत्यता पर सवाल उठाए और FSL जांच की मांग की। दरअसल, जिला उपभोक्ता अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए सलमान को खुद उपस्थित होकर हस्ताक्षरित शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन सलमान खान ने इस आदेश को राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी, जहां शुरुआत में रोक दी और फिर बाद में आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर वो रोक हटा दी। अब सभी की निगाहें 11 मई की सुनवाई पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये केस आगे क्या नया मोड़ लेती है।