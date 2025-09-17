Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

25 साल में एक ही नाम से बनी दो फिल्में, 1 हिट दूसरी हुई फ्लॉप, जानें क्या है इसका नाम

Umrao Jaan: क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर नाम में ही कोई रहस्य छुपा है? 25 सालों के अंदर एक ही नाम से बनी दो फिल्मों में से एक सुपरहिट रही, तो दूसरी बुरी तरह फ्लॉप हो गई…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 17, 2025

लकी या अनलकी? 25 साल में 2 फिल्में, एक हिट, दूसरी फ्लॉप
उमराव जान 1981 और उमराव जान 2006 ( फोटो सोर्स: X)

Umrao Jaan: बॉलीवुड में नाम की ताकत का अपना ही जलवा है। कई बार एक ही नाम से बनी फिल्में किस्मत बदल देती हैं, तो कभी यही नाम मेकर्स के लिए मुसीबत भी बन जाता है। कुछ ऐसा ही 'उमराव जान' के साथ भी हुआ। एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, तो दूसरी बुरी तरह पिट गई।

25 साल में 2 फिल्में, एक हिट, दूसरी फ्लॉप

साल 1981 में आई 'उमराव जान' को शायद ही कोई भूल पाया होगा। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था। रेखा ने अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया था, और फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे थे। डायरेक्टर मुजफ्फर अली ने मिर्जा हादी रुस्‍वा की किताब पर फिल्म बनाने का फैसला किया था, लेकिन उनके पास रेखा को देने के लिए फीस नहीं थी। उन्होंने रेखा से कहा था, 'इस फिल्म के लिए मैं तुम्‍हें फीस तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम्‍हें अमर कर दूंगा'। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रेखा को इस फिल्म के लिए अपना पहला नेशनल अवॉर्ड मिला।

लेकिन करीब 25 सालों के बाद, साल 2006 में इसी नाम से दूसरी फिल्म बनी, जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे। इस फिल्म में शबाना आजमी भी मेन रोल में थीं, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई।

फ्लॉप फिल्म साबित हुई

डायरेक्टर जेपी दत्ता पहले प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन डेट्स के कारण से ऐसा नहीं हो पाया। 'उमराव जान' को बनाने में 23 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन फिल्म ने सिर्फ 7.42 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन किया था। ये फिल्म ऐश्वर्या राय के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दरअसल, इस फिल्म के बाद जेपी दत्ता इतने निराश हुए कि 12 साल तक दूसरी फिल्म नहीं बना सके।

Entertainment

Updated on:

17 Sept 2025 05:54 pm

Published on:

17 Sept 2025 05:53 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 25 साल में एक ही नाम से बनी दो फिल्में, 1 हिट दूसरी हुई फ्लॉप, जानें क्या है इसका नाम

