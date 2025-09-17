25 साल में एक ही नाम से बनी दो फिल्में, 1 हिट दूसरी हुई फ्लॉप, जानें क्या है इसका नाम

साल 1981 में आई 'उमराव जान' को शायद ही कोई भूल पाया होगा। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था। रेखा ने अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया था, और फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे थे। डायरेक्टर मुजफ्फर अली ने मिर्जा हादी रुस्‍वा की किताब पर फिल्म बनाने का फैसला किया था, लेकिन उनके पास रेखा को देने के लिए फीस नहीं थी। उन्होंने रेखा से कहा था, 'इस फिल्म के लिए मैं तुम्‍हें फीस तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम्‍हें अमर कर दूंगा'। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रेखा को इस फिल्म के लिए अपना पहला नेशनल अवॉर्ड मिला।