370 की बिरयानी पर बढ़ा विवाद! प्रणित मोरे की माफी के बाद अब कॉमेडियन विकास कुश शर्मा का वीडियो वायरल, लोगों ने की तारीफ

कॉमेडियन ने जिस तरह से मजाकिया अंदाज में ही शख्स को जवाब दिया वो काफी लोगों को पसंद आया है। कई लोगों ने विकास की तारीफ करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए ऐसी सोच रखने वालों को विकास ने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। एक यूजर ने लिखा- 'हमे ऐसे ही स्टैंडअप कॉमेडियन्स की जरूरत है जो महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब दें। आप भारत के बेहतरीन कॉमेडियन्स में से एक हो।'