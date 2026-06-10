निधन के बाद भारतीराजा के घर पहुंचे तमिलनाडु CM विजय, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

1977 में '16 वायथिनिले' से निर्देशन की शुरुआत करने वाले भारतीराजा ने 'किझाके पोगुम रेल', 'सिगप्पु रोजक्कल', 'काधल ओवियम' और 'मुधल मारियाथाई' जैसी कालजयी फिल्में दीं। 2004 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अब अगर भारतीराजा के जीवन के सबसे कठिन दौर की बात करें, तो उनके बेटे और एक्टर मनोज भारतीराजा का 2024 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। बेटे के जाने का दर्द वो कभी पूरी तरह भूल नहीं पाए। करीबी लोगों का कहना था कि इस घटना के बाद उनकी सेहत लगातार गिरती चली गई। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी वो पहले की तरह सक्रिय नजर नहीं आते थे।