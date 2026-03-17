गोलियां नहीं संभाल पाएगा… Gippy Grewal को जान से मारने की मिली धमकी, ऑडियो मैसेज से मचा हड़कंप

वायरल हो रहे इस ऑडियो में कॉल करने वाला शख्स बेहद आक्रामक लहजे में बात कर रहा है। वह गिप्पी से कह रहा है कि "तुम्हें पहले भी कई मैसेज भेजे गए थे, लेकिन तुमने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। शायद तुम मैसेज को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जब गोलियां चलेंगी, तो उनकी आवाज को इग्नोर नहीं कर पाओगे।" कॉल करने वाले ने मोहाली का जिक्र करते हुए इशारों-इशारों में गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। हालांकि, इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।