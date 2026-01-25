10 साल बाद खुलासा: ‘एयरलिफ्ट’ की कास्टिंग में था ये बड़ा ट्विस्ट!

राजा मेनन के अनुसार, जब वह इस कहानी पर काम कर रहे थे, तब उनके दिमाग में कोई बड़ा स्टार नहीं था। उन्हें लगता था कि अक्षय जैसे बड़े स्टार तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं होगा। प्रोड्यूसर निर्माता निखिल आडवाणी के जरिए राजा मेनन की मुलाकात इरफान खान से हुई। इरफान ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसकी तारीफ की, लेकिन साथ ही एक अहम सलाह भी दी। इरफान ने कहा, “राजा, स्क्रिप्ट बहुत शानदार है, लेकिन तुम्हारा विजन हॉलीवुड जैसा है। अगर तुम मेरे साथ यह फिल्म बनाओगे, तो तुम्हें उतना बजट नहीं मिलेगा कि तुम अपनी सोच के मुताबिक फिल्म बना सको।”