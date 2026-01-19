6 साल बीत गए, लेकिन दर्द वही है… ‘2026 नया 2016 है’ ट्रेंड में फिर छलका सुतापा का दर्द

सुतापा के लिए ही नहीं, बल्कि फैंस के लिए इरफान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसी भावना थे जो हमेशा जिंदा रहेगी। इरफान उन चुनिंदा भारतीय अभिनेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी खास पहचान बनाई। अपनी दमदार अदाकारी से उन्होंने टीवी, हिंदी सिनेमा और हॉलीवुड तक में गहरी छाप छोड़ी। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में ‘हासिल’, ‘द लंचबॉक्स’, ‘पान सिंह तोमर’, ‘हैदर’, ‘पीकू’, ‘हिंदी मीडियम’, ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ और ‘लाइफ ऑफ पाई’ शामिल हैं। इरफान खान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म श्री जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स से सम्मानित भी किया गया। 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी एक्टिंग और यादें आज भी फैंस और परिवार के दिलों में बसी हुई हैं।