बॉलीवुड

6 साल बीत गए, लेकिन दर्द वही है… ‘2026 नया 2016 है’ ट्रेंड में फिर छलका सुतापा का दर्द

Irrfan Khan Memories: दिवंगत अभिनेता इरफान खान को गए 6 साल होने को आए हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी उतनी ही ताजा हैं। सोशल मीडिया के नए ट्रेंड के बीच सुतापा सिकदर ने एक बार फिर इरफान को याद किया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 19, 2026

Irrfan Khan - Sutapa photo

इरफान - सुतापा फोटो (फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम)

Irrfan Khan Memories 2026 New 2016 Trend: दिवंगत अभिनेता इरफान खान के निधन को अब 6 साल होने को आए हैं, लेकिन उनके चाहने वालों और परिवार के लिए उनकी यादें आज भी उतनी ही गहरी और ताजा हैं। इरफान की पत्नी सुतापा सिकदर आज भी उनके जाने के गम से पूरी तरह उभर नहीं पाई हैं और समय-समय पर सोशल मीडिया के जरिये अपने दर्द और इरफान से जुड़ी यादों को शेयर करती रहती हैं। एक बार फिर सुतापा ने अपनी भावनाओं को सामने रखते हुए इरफान को याद किया है।

‘2026 नया 2016 है’ ट्रेंड में सुतापा हुईं भावुक

सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘2026 नया 2016 है’ ट्रेंड छाया हुआ है, जिसके जरिये नेटिजन्स अपने बीते हुए खूबसूरत पलों और यादगार लम्हों को दोबारा जी रहे हैं। जहां यह ट्रेंड कई लोगों के लिए खुशियों की यादें लेकर आया है, वहीं सुतापा सिकदर के लिए यह बेहद इमोशनल साबित हुआ। इस ट्रेंड के चलते उन्होंने इरफान खान के साथ बिताए अपने अनमोल पलों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसने फैंस को भावुक कर दिया।

सुतापा की इरफान के साथ 2016 की यादें

सुतापा सिकदर ने एक वीडियो शेयर किया, जो तस्वीरों और क्लिप्स से भरा हुआ है। वीडियो में इरफान खान के साथ उनकी मुस्कुराती तस्वीरें, परिवार के खास पल और छुट्टियों की यादें देखने को मिलती हैं। इस वीडियो के साथ सुतापा ने लिखा, “2016 में बहुत कुछ हुआ। मैं बहुत मुस्कुराई क्योंकि तुम मेरे साथ थे। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक गंभीर और शांत भाव रहता था, जिससे मुझे कभी शक नहीं हुआ कि यह सब हमेशा नहीं रहेगा।” उन्होंने इरफान के साथ 2016 के आइकॉनिक मोमेंट्स को याद करते हुए टॉम हैंक्स से मुलाकात, गोवा ट्रिप, फिल्म ‘इन्फर्नो’ के प्रीमियर, इरफान को मिले अवॉर्ड और फिल्म ‘मदारी’ की शूटिंग के बारे में लिखा।

इंडस्ट्री के करीबियों और फैंस की भावुक प्रतिक्रियाएं

सुतापा की इस पोस्ट ने इंडस्ट्री में उनके करीबी दोस्तों और फैंस को भावुक कर दिया। अभिनेत्री रसिका दुगल और अभिनेता अनूप सोनी ने हार्ट इमोटिकॉन के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर कीं। वहीं अभिनेत्री रिद्धिमा पंडित ने कमेंट किया, “वह हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूं।” एक यूजर ने लिखा, “कल ही मैंने ‘द नेमसेक’ देखी, वह हर फिल्म में शानदार अभिनेता थे।” एक फैन ने लिखा, “मेरे ऑल-टाइम फेवरेट एक्टर इरफान खान हमेशा आपसे प्यार।”

इरफान - फैंस के लिये एक इमोशन

सुतापा के लिए ही नहीं, बल्कि फैंस के लिए इरफान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसी भावना थे जो हमेशा जिंदा रहेगी। इरफान उन चुनिंदा भारतीय अभिनेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी खास पहचान बनाई। अपनी दमदार अदाकारी से उन्होंने टीवी, हिंदी सिनेमा और हॉलीवुड तक में गहरी छाप छोड़ी। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में ‘हासिल’, ‘द लंचबॉक्स’, ‘पान सिंह तोमर’, ‘हैदर’, ‘पीकू’, ‘हिंदी मीडियम’, ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ और ‘लाइफ ऑफ पाई’ शामिल हैं। इरफान खान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म श्री जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स से सम्मानित भी किया गया। 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी एक्टिंग और यादें आज भी फैंस और परिवार के दिलों में बसी हुई हैं।

संबंधित विषय:

इरफ़ान ख़ान

Published on:

19 Jan 2026 03:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 6 साल बीत गए, लेकिन दर्द वही है… '2026 नया 2016 है' ट्रेंड में फिर छलका सुतापा का दर्द

