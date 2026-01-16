Archana Puran Singh Disease : दर्दनाक दुर्लभ बीमारी की चपेट में अर्चना पूरन सिंह, ये दर्द ताउम्र रहेगा? 3 डॉक्टर्स से समझिए

Archana Puran Singh Disease CRPS : 'द कपिल शर्मा शो' की लाफ्टर क्वीन अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) एक दर्दनाक बीमारी से जूझ रही हैं। अर्चना के बेटे आयुष्मान सेठी ने इमोशनल वीडियो शेयर कर कहा, "मॉम के लिए यह साल सबसे मुश्किल भरा रहा। शूटिंग के दौरान उनका हाथ टूटा और फिर उन्हें एक दुर्लभ बीमारी कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम (CRPS) हो गई। इसका मतलब है कि उनका हाथ अब कभी पहले जैसा नहीं होगा।" पर वाकई CRPS कभी ठीक नहीं हो सकता है, ये क्यों (CRPS Causes) होता है और ये इतना दर्दनाक (CRPS Painful) क्यों होता है। ये सारी बातें हम डॉ. मिहिर थानवी (ऑर्थोपेडिक सर्जन), डॉ. रिंकू कुमार शर्मा (न्यूरोसर्जन), डॉ मुकेश असवाल (ऑर्थोपेडिक) से जानेंगे।