बॉलीवुड

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के बाहर हुई थी फायरिंग, अब जाकर कॉमेडियन ने चुप्पी तोड़ी, कहा- फोन आया…

Kap's Cafe Firing Case: कनाडा में अपने कैफे के बाहर हुई फायरिंग पर पहली बार कपिल शर्मा ने चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि मुझे बहुत से लोगों का फोन आया, कि वहां पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 26, 2025

Kapil Sharma Cafe Firing Case

कनाडा में अपने कैफे के बाहर हुई फायरिंग पर पहली बार बोले कपिल शर्मा (इमेज सोर्स: कॉमेडियन इंस्टाग्राम और एक्स)

Kapil Sharma Cafe Firing Case: कॉमेडियन कपिल शर्मा ने आखिरकार कनाडा स्थित अपने कैफे के बाहर हुई फायरिंग पर चुप्पी तोड़ दी है। बुधवार को वह अपनी आने वाली फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार इस हमले को लेकर चुप्पी तोड़ी। कपिल ने न सिर्फ पूरी घटना का जिक्र किया, बल्कि बताया कि उनके पास फोन आया था।

उन लोगों के पास मुंबई जैसी पुलिस नहीं है…

गोलीबारी के बारे में बात करते हुए कॉमेडियन ने कहा, “मुझे लगता है कि उन्होंने तीन बार फायरिंग की। पुलिस के पास वहां इतना अधिकार नहीं है कि एक्शन ले। जब यह मामला फेडरल सरकार के पास गया, तब जाकर इस पर कनाडा की पार्लियामेंट में चर्चा हुई।”

कपिल शर्मा ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, “ऊपर वाला जो करता है, उसके इरादे हम समझ नहीं पाते। कई लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि वहां पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन जैसे ही हमारे कैफे पर फायरिंग हुई। ये खबर सुर्खियों में छा गई। पुलिस और सिस्टम दोनों हरकत में आ गए हैं।”

मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए कपिल बोले, “मैं अपने देश, अपनी मुंबई में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। मुंबई पुलिस जैसी कोई नहीं। जितनी बार गोली चली, उसके बाद हमारे कैफे की ओपनिंग और बड़ी होती गई… ऊपर वाला साथ दे तो सब भला ही होता है।”

बता दें कनाडा में कपिल के कैफे पर करीब तीन बार फायरिंग हो चुकी है। लंबे समय तक चुप रहने के बाद अब कपिल ने उम्मीद जताई है कि ऐसी घटनाएं दोबारा किसी के साथ न हों।

कपिल के कैफे पर पहली बार 10 जुलाई, 2025 को फायरिंग हुई। उसके बाद 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को गोलीबारी हुई थी। शूटिंग की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों के गैंग के सदस्यों ने ली थी। उन्होंने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली और कहा कि उनका इरादा आम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें धोखा देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए।

कपिल की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2‘ की बात करें तो ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर आज मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

‘मेरा तलाक हो गया… मुझे कोई एलिमनी नहीं मिली’, 22 साल बाद एक्ट्रेस पूजा बेदी ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
Pooja Bedi Divorce Statement

कपिल शर्मा

बॉलीवुड

मनोरंजन

