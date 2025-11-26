कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के बाहर हुई थी फायरिंग, अब जाकर कॉमेडियन ने चुप्पी तोड़ी, कहा- फोन आया…

कपिल के कैफे पर पहली बार 10 जुलाई, 2025 को फायरिंग हुई। उसके बाद 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को गोलीबारी हुई थी। शूटिंग की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों के गैंग के सदस्यों ने ली थी। उन्होंने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली और कहा कि उनका इरादा आम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें धोखा देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए।