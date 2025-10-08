इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने गुपचुप की टीवी के लक्ष्मण से शादी, बिग बॉस में बनी थी पहली बार दुल्हन

हमारी प्रेम कहानी उस मिलन की गवाह बनेगी जहां आस्थाएं जुड़ती हैं, टकराती नहीं। क्योंकि जब प्यार सबसे बड़ा सच हो तो बाकी सब बस एक सुंदर हिस्सा बन जाता है। आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ हमारा नहीं- हम सबका है।' शादी की तस्वीरों में सारा और कृष बेहद प्यारे लग रहे हैं। पहली तस्वीर में दोनों मैरिज डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते नजर आ रहे हैं। बाकी तस्वीरों में उनके गले में जयमाला है और वे रोमांटिक पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारा ने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना है, जबकि कृष क्रीम कलर के कुर्ता-पजामा में नजर आ रहे हैं। अपने सिंपल लुक में भी दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे हैं।