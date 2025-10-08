Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने गुपचुप की टीवी के लक्ष्मण से शादी, बिग बॉस में बनी थी पहली बार दुल्हन

sara khan krrish pathak wedding: टीवी की फेमस मुस्लिम एक्ट्रेस सारा खान ने गुपचुप तरीके से टीवी के 'लक्ष्मण' यानी कृष पाठक से शादी कर ली है। खास बात ये है कि सारा पहले भी 'बिग बॉस' के घर में शादी के बंधन में बंध चुकी हैं…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 08, 2025

इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने गुपचुप की टीवी के लक्षमण से शादी, बिग बॉस में बनी थी पहली बार दुल्हन

सारा खान और कृष पाठक (सोर्स: X)

Sara Khan Krrish Pathak Wedding: टीवी एक्ट्रेस सारा खान एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गई हैं। हाल ही में उन्होंने एक्टर कृष पाठक के साथ कोर्ट मैरिज की है। इस खुशखबरी को कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस के साथ साझा किया है। सारा के फैंस उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत के लिए खूब बधाई दे रहे हैं।

खास बात ये है कि कृष पाठक रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर सुनील लहरी के बेटे हैं। सारा और कृष एक साथ म्यूजिक वीडियो में काम कर चुके हैं और लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे।

2 दिल और 2 संस्कृतियां एक होने तैयार

दरअसल, सारा खान और कृष पाठक ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, 'दो वादे, एक कहानी और बेइंतहा प्यार। हमारा रिश्ता प्यार और भरोसे से जुड़ा है। 'कुबूल है' से लेकर 'सात फेरे' तक इस दिसंबर 2 दिल और 2 संस्कृतियां एक होने जा रही हैं।

हमारी प्रेम कहानी उस मिलन की गवाह बनेगी जहां आस्थाएं जुड़ती हैं, टकराती नहीं। क्योंकि जब प्यार सबसे बड़ा सच हो तो बाकी सब बस एक सुंदर हिस्सा बन जाता है। आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ हमारा नहीं- हम सबका है।' शादी की तस्वीरों में सारा और कृष बेहद प्यारे लग रहे हैं। पहली तस्वीर में दोनों मैरिज डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते नजर आ रहे हैं। बाकी तस्वीरों में उनके गले में जयमाला है और वे रोमांटिक पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारा ने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना है, जबकि कृष क्रीम कलर के कुर्ता-पजामा में नजर आ रहे हैं। अपने सिंपल लुक में भी दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे हैं।

बिग बॉस में बनी थी पहली बार दुल्हन

बता दें कि टीवी एक्ट्रेस सारा खान, जो 'बिग बॉस सीजन 4' में भी नजर आ चुकी हैं, ने एक बार फिर शादी कर ली है। उन्होंने 6 अक्टूबर को एक्टर-प्रोड्यूसर कृष पाठक के साथ कोर्ट मैरिज की। ये सारा खान की दूसरी शादी है।

इससे पहले, साल 2010 में उन्होंने एक्टर अली मर्चेंट से 'बिग बॉस' के घर में ही शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और साल 2011 में दोनों का तलाक हो गया। कृष पाठक की बात करें तो कृष रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे हैं और कृष पाठक टीवी सीरियल 'बंदी युद्ध के' में नजर आ चुके हैं।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss 19 की वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट का सनसनीखेज खुलासा, बोली- पिता मारते थे थप्पड़…
बॉलीवुड
Bigg Boss 19 की वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट का सनसनीखेज खुलासा, बोली- पिता मारते थे थप्पड़...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

08 Oct 2025 02:55 pm

Hindi News / Entertainment / इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने गुपचुप की टीवी के लक्ष्मण से शादी, बिग बॉस में बनी थी पहली बार दुल्हन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘कांतारा चैप्टर 1’ का वो एक्टर, जिसको पर्दे पर देख कुछ हुए खुश तो कुछ गमगीन, रिलीज से पहले ही छोड़ दी दुनिया

Kantara Chapter 1 Actor Rakesh Poojary Died By Cardiac Arrest
मनोरंजन

पवन सिंह का बड़ा खुलासा, बताया उस रात पत्नी ज्योति सिंह ने क्या किया था?

Pawan Singh-Jyoti Singh Controversy
भोजपुरी

Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर की पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात

Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात
भोजपुरी

आखिर क्या है ‘भूटान कार स्कैंडल’? ED की कार्रवाई से मचा हड़कंप, फेमस सुपरस्टार्स के घरों पर हो रही है धड़ाधड़ छापेमारी

Bhutan luxury car smuggling case
टॉलीवुड

Bigg Boss 19 की वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट का सनसनीखेज खुलासा, बोली- पिता मारते थे थप्पड़…

Bigg Boss 19 की वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट का सनसनीखेज खुलासा, बोली- पिता मारते थे थप्पड़...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.