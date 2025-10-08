इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने गुपचुप की टीवी के लक्ष्मण से शादी, बिग बॉस में बनी थी पहली बार दुल्हन

सारा खान और कृष पाठक (सोर्स: X)
Sara Khan Krrish Pathak Wedding: टीवी एक्ट्रेस सारा खान एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गई हैं। हाल ही में उन्होंने एक्टर कृष पाठक के साथ कोर्ट मैरिज की है। इस खुशखबरी को कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस के साथ साझा किया है। सारा के फैंस उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत के लिए खूब बधाई दे रहे हैं।
खास बात ये है कि कृष पाठक रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर सुनील लहरी के बेटे हैं। सारा और कृष एक साथ म्यूजिक वीडियो में काम कर चुके हैं और लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे।
दरअसल, सारा खान और कृष पाठक ने अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, 'दो वादे, एक कहानी और बेइंतहा प्यार। हमारा रिश्ता प्यार और भरोसे से जुड़ा है। 'कुबूल है' से लेकर 'सात फेरे' तक इस दिसंबर 2 दिल और 2 संस्कृतियां एक होने जा रही हैं।
हमारी प्रेम कहानी उस मिलन की गवाह बनेगी जहां आस्थाएं जुड़ती हैं, टकराती नहीं। क्योंकि जब प्यार सबसे बड़ा सच हो तो बाकी सब बस एक सुंदर हिस्सा बन जाता है। आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ हमारा नहीं- हम सबका है।' शादी की तस्वीरों में सारा और कृष बेहद प्यारे लग रहे हैं। पहली तस्वीर में दोनों मैरिज डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते नजर आ रहे हैं। बाकी तस्वीरों में उनके गले में जयमाला है और वे रोमांटिक पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारा ने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना है, जबकि कृष क्रीम कलर के कुर्ता-पजामा में नजर आ रहे हैं। अपने सिंपल लुक में भी दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे हैं।
बता दें कि टीवी एक्ट्रेस सारा खान, जो 'बिग बॉस सीजन 4' में भी नजर आ चुकी हैं, ने एक बार फिर शादी कर ली है। उन्होंने 6 अक्टूबर को एक्टर-प्रोड्यूसर कृष पाठक के साथ कोर्ट मैरिज की। ये सारा खान की दूसरी शादी है।
इससे पहले, साल 2010 में उन्होंने एक्टर अली मर्चेंट से 'बिग बॉस' के घर में ही शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और साल 2011 में दोनों का तलाक हो गया। कृष पाठक की बात करें तो कृष रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे हैं और कृष पाठक टीवी सीरियल 'बंदी युद्ध के' में नजर आ चुके हैं।
