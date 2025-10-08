Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19 की वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट का सनसनीखेज खुलासा, बोली- पिता मारते थे थप्पड़…

Bigg Boss 19 Wildcard Contestant:'बिग बॉस 19' की वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर ने घर में एंट्री करते ही एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनके पिता उन पर काफी सख्ती बरतते थे और यहां तक कि कुछ मामलों में तो उन्हें थप्पड़ भी मारते थे…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 08, 2025

Bigg Boss 19 की वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट का सनसनीखेज खुलासा, बोली- पिता मारते थे थप्पड़...

वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर (सोर्स: X)

Bigg Boss 19 Wildcard Contestant: क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की है। बता दें कि घर में धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहीं मालती, दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ अपनी जिंदगी के किस्से भी शेयर कर रही हैं। हाल ही के एपिसोड में, मालती ने बताया कि कैसे उनके पिता उनके भाई दीपक को क्रिकेट की ट्रेनिंग देते थे, और उन्होंने अपने बचपन के बारे में भी बताया।

वाइल्डकार्ड इस कंटेस्टेंट का सनसनीखेज खुलासा

दरअसल, मालती ने कहा कि उनके पिता उन्हें IPS अधिकारी बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्हें वो सब करने की इजाजत नहीं थी जो उनकी उम्र की लड़कियां करती हैं। मालती ने अमाल मलिक और मृदुल तिवारी से बात करते हुए आगे ये भी बताया कि 'उनके पिता ने उनका नाम एक IPS अधिकारी के किरदार पर रखा और उनके पापा का सपना था मेरे पैदा होने से पहले कि एक बेटी हो और वो IPS अफसर बने।

वो मुझे IPS अफसर बनाना चाहते थे।' उन्होंने आगे बताया, 'तो उन्होंने बहुत कोशिश की। मुझे घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। 12वीं क्लास तक मेरे बॉयकट थे, मुझे लड़कियों जैसे कपड़े पहनना भी अलाउड नहीं था। अगर मैंने मेहंदी लगाई तो थप्पड़ पड़ता था सीधे। तो लड़कियों जैसी हरकतें अलाउड नहीं थीं। मैं बहुत कंफर्टेबल हूं लड़कों के साथ क्योंकि बचपन से लड़कों के साथ ही रही हूं। पापा के साथ रहती थी मैं और पापा के दोस्तों के साथ, मैं तो कॉफारटेबल हूं ।

मालती का संघर्ष और उनके परिवार

बता दें कि मालती की ये बातें सुनकर घरवाले हैरान रह गए। उन्होंने मालती के संघर्ष और उनके परिवार की उम्मीदों के बारे में जाना। इस पर मालती का कहना है कि वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थीं, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब देखना ये है कि मालती 'बिग बॉस' के घर में क्या कमाल दिखाती हैं।

भूतिया हाउस में बदला बिग बॉस हाउस

इतना ही नहीं, 'बिग बॉस 19' के आने वाले एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क के दौरान घर का माहौल गरमा गया है। टास्क के लिए घर को भूतिया हाउस में तब्दील कर दिया गया है। प्रोमो में दिखाया गया है कि मालती चाहर ने तान्या मित्तल को नॉमिनेट करते हुए उन्हें स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, जिसके बाद तान्या फूट-फूटकर रोने लगीं। हालांकि मालती ने तुरंत उनसे रोने का कारण पूछा, जिस पर तान्या ने कहा कि वो उनसे नाराज नहीं हैं। लेकिन मालती ने तान्या को चौंकाते हुए कहा कि जितना रोना है रो लो, अगर उन्हें दोबारा ऐसा करना पड़ा तो वो उन्हें फिर से पूल में धक्का देंगी। इस घटना के बाद घर में नॉमिनेशन की गर्मी और बढ़ गई है।

Published on:

08 Oct 2025 01:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Bigg Boss 19 की वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट का सनसनीखेज खुलासा, बोली- पिता मारते थे थप्पड़…

