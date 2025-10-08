Bigg Boss 19 की वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट का सनसनीखेज खुलासा, बोली- पिता मारते थे थप्पड़...

इतना ही नहीं, 'बिग बॉस 19' के आने वाले एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क के दौरान घर का माहौल गरमा गया है। टास्क के लिए घर को भूतिया हाउस में तब्दील कर दिया गया है। प्रोमो में दिखाया गया है कि मालती चाहर ने तान्या मित्तल को नॉमिनेट करते हुए उन्हें स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, जिसके बाद तान्या फूट-फूटकर रोने लगीं। हालांकि मालती ने तुरंत उनसे रोने का कारण पूछा, जिस पर तान्या ने कहा कि वो उनसे नाराज नहीं हैं। लेकिन मालती ने तान्या को चौंकाते हुए कहा कि जितना रोना है रो लो, अगर उन्हें दोबारा ऐसा करना पड़ा तो वो उन्हें फिर से पूल में धक्का देंगी। इस घटना के बाद घर में नॉमिनेशन की गर्मी और बढ़ गई है।