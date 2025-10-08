Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

फिल्मी दुनिया की ‘गंदी’ सच्चाई, रईसी में बीता जिसका बचपन आखिर क्यों वेश्यावृत्ति पर उतरी वो एक्ट्रेस

Bollywood Actress Vimi: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई सामने आई है। एक ऐसी एक्ट्रेस, जिसने रईसी में अपना बचपन बिताया, फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि उसे वेश्यावृत्ति का रास्ता अपनाना पड़ा। यह कहानी फिल्मी दुनिया की 'गंदी' सच्चाई को उजागर करती है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 08, 2025

फिल्मी दुनिया की 'गंदी' सच्चाई, रईसी में बीता जिसका बचपन आखिर क्यों वेश्यावृत्ति पर उतरी ये एक्ट्रेस

बॉलीवुड की चमक-दमक में 'विमी' (सोर्स: X)

Bollywood Actress Vimi: बॉलीवुड, जहां चमक-दमक और शोहरत की चकाचौंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं इस चकाचौंध के पीछे कई ऐसी दर्दनाक कहानियां छिपी हैं, जो किसी को भी झकझोर कर रख सकती हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक्ट्रेस विमी की, जिनका जीवन रईसी से शुरू होकर गुमनामी और दुखद अंत तक पहुंचा।

रईसी में बीता जिसका बचपन

साल 1943 में जन्मीं विमी गायिका बनना चाहती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने एक्टिंग को चुना। परिवार इस फैसले के खिलाफ था, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार से दूर होना पड़ा। विमी ने अकेले ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने का फैसला किया। वे एक आत्मनिर्भर महिला थीं, जो पाली हिल के एक बंगले में रहती थीं, गोल्फ खेलती थीं और तेज रफ्तार से कार चलाती थीं।

1968 में फिल्म 'हमराज' की सफलता ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और लगने लगा था कि वे अपनी पीढ़ी की बड़ी अभिनेत्रियों में से एक बन जाएंगी। लेकिन, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, अचानक उन्हें कोलकाता जाना पड़ा, जहां वे शराब की लत में उलझ गईं और 34 साल की उम्र में उनका असामयिक निधन हो गया।

आखिर क्यों वेश्यावृत्ति पर उतरी ये एक्ट्रेस

बता दें कि विमी की शादी कोलकाता के व्यवसायी शिव अग्रवाल से हुई थी। शिव के परिवार ने विमी के फिल्मों में काम करने के फैसले के कारण उन्हें अपनी विरासत से बेदखल कर दिया था। साथ ही 1968 के एक इंटरव्यू में विमी ने बताया था कि उनके पति उनके लिए फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने 'हमराज' की सफलता के बाद तीन फिल्में साइन भी की थीं, लेकिन शिव ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद विमी के पहले निर्देशक बीआर चोपड़ा ने उन्हें बुद्धिमान और समझदार बताया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने उन्हें कोई और फिल्म नहीं दी। 'हमराज' के बाद उनकी कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई और धीरे-धीरे वे गुमनामी के अंधेरे में खो गईं।

फिर 1977 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी जिंदगी की दुखद सच्चाई सामने आई। उनकी शादी टूटने का कारण उनके माता-पिता थे, जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद वे जॉली नाम के एक व्यक्ति के साथ रहने लगीं, इस उम्मीद में कि इससे उनका करियर सुधरेगा।

इस पर कहा जाता है कि जॉली ने विमी को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेल दिया, जो उनके करियर को संभालने का आखिरी रास्ता माना गया। विमी टूट चुकी थीं और सस्ती शराब पीने लगीं। 1977 में लीवर की बीमारी के कारण उनका निधन नानावटी अस्पताल में हो गया। जॉली ने उनका अंतिम संस्कार तो किया, लेकिन उनकी लाश को श्मशान घाट पर ठेले से पहुंचाया गया।

फिल्मी दुनिया की 'गंदी' सच्चाई

फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, हालांकि, सुनील दत्त वहां मौजूद थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें अपमान से नहीं बचाया जा सका। उनके एक दोस्त कृष्णा ने एक शोक संदेश में कहा कि उनकी मौत उनके लिए एक बड़ी राहत थी। विमी की कहानी बॉलीवुड के चकाचौंध के पीछे छिपे काले सच को उजागर करती है और ये बताती है कि शोहरत और सफलता के बावजूद, जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है।

ये भी पढ़ें

‘मैंने मौत को करीब से देखा…’ सब धुंधला था 12 साल बाद राघव जुयाल ने किया एक खौफनाक खुलासा
बॉलीवुड
'मैनें मौत को करीब से देखा...' सब धुंघला था 12 साल बाद राघव जुयाल ने किया ये खौफनाक खुलासा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Oct 2025 10:19 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फिल्मी दुनिया की ‘गंदी’ सच्चाई, रईसी में बीता जिसका बचपन आखिर क्यों वेश्यावृत्ति पर उतरी वो एक्ट्रेस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फिल्म में दिया केवल एक Kissing Scene और मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने वाली इस लड़की की बदल गई किस्मत

Dil Movie Kissing Scene
बॉलीवुड

‘शादी को लव जिहाद कहा गया… इस फेमस कपल को मिली थी बद्दुआ, सालों बाद छलका एक्ट्रेस का दर्द

Soha Ali Khan expressed pain
बॉलीवुड

दीपिका पादुकोण ने पहना हिजाब, लंबी दाढ़ी में दिखे रणवीर सिंह, वीडियो देख फैंस हुए हैरान

Deepika Padukone wearing Hijab and ranveer singh with
बॉलीवुड

‘तुम्हारी मां मुस्लिम वेश्या है, तो तुम्हारा नाम महेश क्यों है?’ बेटी के सामने फेमस डायरेक्टर ने खोला बचपन का घिनौना राज

फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट ने खोला बचपन का घिनौना राज
बॉलीवुड

‘मैंने मौत को करीब से देखा…’ सब धुंधला था 12 साल बाद राघव जुयाल ने किया एक खौफनाक खुलासा

'मैनें मौत को करीब से देखा...' सब धुंघला था 12 साल बाद राघव जुयाल ने किया ये खौफनाक खुलासा
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.