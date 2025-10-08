फिल्मी दुनिया की ‘गंदी’ सच्चाई, रईसी में बीता जिसका बचपन आखिर क्यों वेश्यावृत्ति पर उतरी वो एक्ट्रेस

बता दें कि विमी की शादी कोलकाता के व्यवसायी शिव अग्रवाल से हुई थी। शिव के परिवार ने विमी के फिल्मों में काम करने के फैसले के कारण उन्हें अपनी विरासत से बेदखल कर दिया था। साथ ही 1968 के एक इंटरव्यू में विमी ने बताया था कि उनके पति उनके लिए फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने 'हमराज' की सफलता के बाद तीन फिल्में साइन भी की थीं, लेकिन शिव ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद विमी के पहले निर्देशक बीआर चोपड़ा ने उन्हें बुद्धिमान और समझदार बताया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने उन्हें कोई और फिल्म नहीं दी। 'हमराज' के बाद उनकी कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई और धीरे-धीरे वे गुमनामी के अंधेरे में खो गईं।