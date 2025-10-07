‘मैंने मौत को करीब से देखा…’ सब धुंधला था 12 साल बाद राघव जुयाल ने किया एक खौफनाक खुलासा

अचानक मुझे लगा कि मैं खुद को देख पा रहा हूं, आशू को भी देख पा रहा हूं। सब कुछ धुंधला हो गया था। मैंने देखा, ये तो मैं ही हूं मैंने फिर भी आंखें बंद की, और बस मैं मरने ही वाला था इसके बाद तुंरत थोड़ी देर बाद फिर खोली तो देखा मैं सो रहा हूं और आशू ने करवट ली है। मैंने आशू को बुलाने की कोशिश की। कुछ देर बाद मैं जाग गया और देखा कि आशू ने सच में करवट ली थी, फिर बाद में मैंने इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस' के बारे में पढ़ा।'