‘मैंने मौत को करीब से देखा…’ सब धुंधला था 12 साल बाद राघव जुयाल ने किया एक खौफनाक खुलासा

राघव जुयाल (सोर्स: X)
Raghav Juyal Talk About Out Of Body Experience: डांसर और एक्टर राघव जुयाल, जो 'डीआईडी' जैसे रियलिटी शो से फेमस हुए, अपनी एक्टिंग से भी लोगों को खूब इंप्रेस कर रहे हैं। दरअसल, वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की निर्देशित सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी नजर आए थे। राघव ने एक इंटरव्यू में अपने जीवन के कुछ हैरान करने वाले अनुभवों के बारे में बताया है।
बता दें कि, रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में राघव ने 'आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस' का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2013 में, जब वो 'डीआईडी' के दौरान लगातार शो कर रहे थे, तो वो थककर घर आए और जमीन पर ही सो गए। इसके बाद उन्होंने आगे बताया कि 'मैं और मेरा मैनेजर आशू सो रहे थे।
अचानक मुझे लगा कि मैं खुद को देख पा रहा हूं, आशू को भी देख पा रहा हूं। सब कुछ धुंधला हो गया था। मैंने देखा, ये तो मैं ही हूं मैंने फिर भी आंखें बंद की, और बस मैं मरने ही वाला था इसके बाद तुंरत थोड़ी देर बाद फिर खोली तो देखा मैं सो रहा हूं और आशू ने करवट ली है। मैंने आशू को बुलाने की कोशिश की। कुछ देर बाद मैं जाग गया और देखा कि आशू ने सच में करवट ली थी, फिर बाद में मैंने इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस' के बारे में पढ़ा।'
इतना ही नहीं, इसी पॉडकास्ट में राघव ने एक और चौंकाने वाली घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक बार वो मॉरिशस में स्विमिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग अच्छी होने के बाद भी, स्विमिंग करते वक्त अचानक कई डॉल्फिन ने उन्हें घेर लिया। इससे वो घबरा गए और उनके मुंह में पानी चला गया। राघव ने सामने खड़ी बोट को इशारा किया, जिसके बाद उन्हें बचाया गया। बोट में बैठे एक शख्स ने बताया कि डॉल्फिन ने शायद उन्हें किसी बड़ी या खतरनाक चीज से बचाया है, इसलिए उन्हें घेर लिया था।
दरअसल, राघव के इस अनुभव को सुनकर हर कोई हैरान है। एक डांसर से एक्टर बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है और इन घटनाओं ने उनकी जिंदगी को और भी रोमांचक बना दिया है। राघव ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक अच्छे डांसर और एक्टर ही नहीं, बल्कि एक दिलचस्प इंसान भी हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग