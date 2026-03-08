‘मोटे इंजेक्शन, IV ड्रिप और सर्जरी…’ आकांक्षा रंजन ने शेयर किया एग फ्रीजिंग का दर्दनाक एक्सपीरियंस

Akansha Ranjan on Egg Freezing: 2020 में नेटफ्लिक्स फिल्म 'गिल्टी' से अभिनय की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन ने हाल ही में अपने एग फ्रीजिंग सर्जरी के अनुभव के बारे में खुलकर बात की। आज International Women's Day 2026 (8 मार्च) के मौके पर, 32 वर्षीय आकांक्षा ने बताया कि पिछले दो हफ्ते उनके लिए 'बेहद कठिन' रहे और इसी शनिवार को उनकी सर्जरी हुई। अस्पताल की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने हार्मोन इंजेक्शन, स्कैन और सर्जरी के बारे में बताया और कहा कि महिलाएं 'बहादुर' हैं। उन्होंने कहा कि वो एक औरत क की बॉडी की ताकत और क्षमताओं से आश्चर्यचकित हैं।