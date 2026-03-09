Ahmedabad: सिक्युरिटी गार्ड के बेटे ने इंटरमीडिएट में पाई 29वीं रैंक

अहमदाबाद. सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के रविवार को घोषित परिणाम में डायमंड वर्कर के बेटे ने अपने परिवार और अहमदाबाद का मान बढ़ाया है। उसने इंटरमीडिएट के ऑल इंडिया टॉप-50 विद्यार्थियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराने में सफलता पाई है। मूलरूप से अमरेली जिले के मोटा आंकडिया निवासी हाल ठक्करनगर में रहने वाले रमेशभाई सखवाळा के बेटे वैभव ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 600 में से 419 अंक पाए। वैभव बताते हैं कि सफलता के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी पेपर लिखने पर ध्यान दें क्योंकि पेपर में लिखना काफी होता है। पुराने पेपर को जितना हो सकें हल करें। यह काफी मददगार साबित होता है। कंसेप्ट को क्लियर करने पर जोर दें।