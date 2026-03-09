आइसीएआइ इंटरमीडिएट में चमके अहमदाबादी, टॉप-50 में सात

आइसीएआइ अहमदाबाद सेंटर के तहत जनवरी 2026 में ली गई सीए इंटरमीडिएट परीक्षा 1433 विद्यार्थियों ने दी थी, जिसमें से 189 पास हुए हैं। परिणाम 13.19 प्रतिशत रहा। ग्रुप वन में परीक्षा देने वाले 1487 मेंसे 246 विद्यार्थी और ग्रुप दो में 701 में 146 विद्यार्थी पास हुए हैं। फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो परीक्षा देने वाले 3937 विद्यार्थियों में से 809 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम 20.55 प्रतिशत रहा। सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया का परिणाम 9.39 प्रतिशत जबकि फाउंडेशन का परिणाम 19.23 प्रतिशत रहा।