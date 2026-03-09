गुजरात में गर्मी के तेवर बढ़े, राजकोट-सुरेंद्रनगर में @ 40 डिग्री

अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और भुज समेत कई शहरों में तापमान 39 डिग्री के पार चला गया।मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक लू की चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि इस अवधि में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी होगी अहमदाबाद में रविवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री और न्यूनतम 19.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक है। बढ़ती गर्मी के चलते शहरवासियों को दिन में तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ा।