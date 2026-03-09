Ahmedabad: टी-20 वर्ल्डकप फाइनल के टिकटों की कालाबाजारी करते 5 और गिरफ्तार

एलिसब्रिज थाने के पीआइ के.एम.भुवा के अनुसार टीम को सूचना मिली थी कि टी-20 वर्ल्डकप फाइनल के टिकट की कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे दो मामलों में चार आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से 12 टिकट बरामद किए हैं। इसमें गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तमिलनाडु चेन्नई के नलाना मुदल्ली स्ट्रीट सौकापेट निवासी किशोरमल सुराना (55) और वडोदरा हरीनगर निवासी नील मजूमदार (23) शामिल हैं। इनके पास से 3500 और 4000 रुपए के दर की 10 टिकटें बरामद की हैं। आरोप है कि ऑनलाइन खरीदी इन टिकटों को यह दोनों 10 हजार रुपए की कीमत पर बेचने की फिराक में थे।