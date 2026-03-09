8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

वडोदरा के युवाओं ने बनाई स्पेस-सेविंग मल्टी फंक्शनल टेबल, मिला पेटेंट

वडोदरा की एमएसयू की महिला प्रोफेसरों और छात्रों की टीम ने तैयार की अभिनव डिज़ाइन वडोदरा. तेजी से सिमटते शहरी घरों और कार्यस्थलों की जरूरतों के अनुरूप अनूठी स्पेस-सेविंग मल्टी फंक्शनल टेबल को महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी (एमएसयू) छात्रों-प्राध्यापकों की तैयार किया है। आधुनिक इंटीरियर में बहुविध उपयोग वाली इस टेबल को पेटेंट भी मिला है।एमएसयू [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Mar 08, 2026

वडोदरा की एमएसयू की महिला प्रोफेसरों और छात्रों की टीम ने तैयार की अभिनव डिज़ाइन

वडोदरा. तेजी से सिमटते शहरी घरों और कार्यस्थलों की जरूरतों के अनुरूप अनूठी स्पेस-सेविंग मल्टी फंक्शनल टेबल को महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी (एमएसयू) छात्रों-प्राध्यापकों की तैयार किया है। आधुनिक इंटीरियर में बहुविध उपयोग वाली इस टेबल को पेटेंट भी मिला है।
एमएसयू के समुदाय विज्ञान संकाय के समुदाय संसाधन प्रबंधन विभाग अध्यक्ष डॉ. सरजू पटेल, सहायक प्रोफेसर श्रुति चौधरी, जान्हवी लुहार, डॉ. ख्याति त्रिवेदी, डॉ. वाशिमा वीरकुमार, छात्र गौतम सुथार और अर्चना पिल्लै ने इसे तैयार किया है। इसे डिज़ाइन संख्या 480955-001 के तहत भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पेटेंट भी मिला है। इसे स्वदेशी डिज़ाइन नवाचार में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

अनूठी टेबल की यह है खूबी

डॉ. सरजू ने बताया कि देश में पहली बार ऐसी टेबल बनाई है। इसकी ऊंचाई को कम-ज्यादा किया जा सकता है। साथ में दो स्टूल हैं, जिन्हें फोल्ड करके टेबल के नीचे रख सकते हैं। यह 1 फीट 9 इंच चौड़ा और 2 फीट 5 इंच लंबा हाइड्रोलिक टेबल है। छात्रों को इंटीरियर स्पेस प्लानिंग के बारे में पढ़ाते समय इसका विचार आया। आजकल घर छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए कम जगह में कैसे ज्यादा काम की चीज बना सकते हैं, इस पर विचार करते हुए यह मल्टीफंक्शनल टेबल बनाई है।

कॉफी, डाइनिंग, स्टडी टेबल में बदलना आसान

इसे कॉफी टेबल, अध्ययन टेबल और डाइनिंग टेबल तीनों रूपों में आसानी से बदला जा सकता है। 19 मिमी मोटे प्लाईवुड से निर्मित, चमकदार सफेद लैमिनेट फिनिश वाली इस टेबल में दो स्टूल हैं जिन्हें इसके नीचे रखने की सुविधा है। स्मूथ-रोलिंग पहिए लगे हैं, जिससे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। 1.6 इंच से 2.6 इंच तक ऊंचाई बदलने की सुविधा है। दोनों ओर छिपे सुलभ भंडारण खंड हैं। इसमें इनबिल्ट स्विचबोर्ड, मल्टी-सॉकेट्स और इंटीग्रेटेड लैम्प भी हैं। इसके चलते यह घर और ऑफिस दोनों में काफी उपयोगी है।

आधुनिक डिज़ाइन में गुजराती कला की झलक

इस मल्टीफंक्शनल टेबल की सतह पर पारंपरिक अजरख प्रिंट की सजावट की है, जो गुजरात की समृद्ध वस्त्र विरासत को दर्शाती है। यह डिज़ाइन इस बात का उदाहरण है कि आधुनिकता और सांस्कृतिक कला एक साथ कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं।

फर्नीचर नहीं, भविष्य की सोच

यह टेबल सिर्फ एक फर्नीचर नहीं है, बल्कि लचीलापन, एर्गोनॉमिक्स और सौंदर्य का संतुलित मेल है। यह नवाचार दर्शाता है कि जब डिज़ाइन मानव जरूरतों को केंद्र में रखकर की जाती है, तो साधारण जगहों को भी स्मार्ट और अर्थपूर्ण वातावरण में बदला जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Mar 2026 10:44 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / वडोदरा के युवाओं ने बनाई स्पेस-सेविंग मल्टी फंक्शनल टेबल, मिला पेटेंट

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: वाहनों की बिक्री में 37.25 फीसदी का उछाल

AI Photo
अहमदाबाद

गुजरात में गर्मी के तेवर बढ़े, राजकोट-सुरेंद्रनगर में @ 40 डिग्री

AI (Photo)
अहमदाबाद

Ahmedabad: टी-20 वर्ल्डकप फाइनल के टिकटों की कालाबाजारी करते 5 और गिरफ्तार

Ahmedabad police
अहमदाबाद

Ahmedabad: सिक्युरिटी गार्ड के बेटे ने इंटरमीडिएट में पाई 29वीं रैंक

Gaurab Prajapati
अहमदाबाद

आइसीएआइ इंटरमीडिएट में चमके अहमदाबादी, टॉप-50 में सात

ICAI Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.