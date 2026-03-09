वडोदरा के युवाओं ने बनाई स्पेस-सेविंग मल्टी फंक्शनल टेबल, मिला पेटेंट

वडोदरा. तेजी से सिमटते शहरी घरों और कार्यस्थलों की जरूरतों के अनुरूप अनूठी स्पेस-सेविंग मल्टी फंक्शनल टेबल को महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी (एमएसयू) छात्रों-प्राध्यापकों की तैयार किया है। आधुनिक इंटीरियर में बहुविध उपयोग वाली इस टेबल को पेटेंट भी मिला है।

एमएसयू के समुदाय विज्ञान संकाय के समुदाय संसाधन प्रबंधन विभाग अध्यक्ष डॉ. सरजू पटेल, सहायक प्रोफेसर श्रुति चौधरी, जान्हवी लुहार, डॉ. ख्याति त्रिवेदी, डॉ. वाशिमा वीरकुमार, छात्र गौतम सुथार और अर्चना पिल्लै ने इसे तैयार किया है। इसे डिज़ाइन संख्या 480955-001 के तहत भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पेटेंट भी मिला है। इसे स्वदेशी डिज़ाइन नवाचार में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।