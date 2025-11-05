Patrika LogoSwitch to English

महाकाल के दरबार पहुंचे साउथ सुपर स्टार रवि मोहन, भस्म आरती में हुए शामिल

Actor Ravi Mohan Reach Mahakal : अभिनेता रवि मोहन बुधवार सुबह बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे। यहां वो भस्म आरती में शामिल हुए साथ ही, भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए।

less than 1 minute read
Google source verification

उज्जैन

image

Faiz Mubarak

Nov 05, 2025

Actor Ravi Mohan Reach Mahakal

महाकाल मंदिर पहुंचे साउथ सुपर स्टार रवि मोहन (Photo Source- Patrika Input)

Actor Ravi Mohan Reach Mahakal : दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रवि मोहन बुधवार सुबह मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित जोतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रातः कालीन भस्म आरती में भाग लेकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए।

बाबा महाकाल के दर्शन कर मीडिया से रुबरू होते हुए उन्होंने कहा कि, मैरी हिंदी अच्छी नहीं है। इतना कहूंगा कि, मेरा विश्वास और भरोसा महाकाल पर है। वही मुझे यहां लाए हैं। यहां आकर मन को बहुत शांति मिली और बहुत अच्छा लग रहा है।

रवि मोहन का सम्मान

इस अवसर पर भस्म आरती सहायक प्रभारी प्रवीण शर्मा ने अभिनेता रवि मोहन को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। वहीं, पूजन-विधि पुजारी श्री आकाश गुरु द्वारा विधिवत संपन्न कराई गई।

Published on:

05 Nov 2025 09:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाकाल के दरबार पहुंचे साउथ सुपर स्टार रवि मोहन, भस्म आरती में हुए शामिल

