राम चरण की मेगा फिल्म में जाह्नवी कपूर हुईं साइडलाइन? यूजर्स बोले-ये तो सबसे महंगा अपमान है!

इतना ही नहीं, एक वायरल स्क्रीनशॉट में दावा किया गया है कि जान्हवी ने उस इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक किया जिसमें मेकर्स की आलोचना की गई थी। पोस्ट में ये भी कहा गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जान्हवी ने पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान इन शॉट्स पर आपत्ति जताई थी और कमेंट सेक्शन में लोग दो गुटों में बंटे हुए हैं एक मेकर्स की आलोचना कर रहे हैं तो दूसरे सवाल कर रहे हैं कि ऐसा रोल स्वीकार क्यों किया गया। इस पर अभी तक जान्हवी कपूर ने ऑफिशियली रीएक्ट नहीं किया है।