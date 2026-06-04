‘Peddi’ पर पवन कल्याण ने लुटाया प्यार, गदगद हुए राम चरण, बोले- ‘आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं’

पेड्डी फ़िल्म को बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है और इसे राम चरण के करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक माना जा रहा है। यह 'गेम चेंजर' के बाद राम चरण की पहली फिल्म है। इस स्पोर्ट्स ड्रामा में जान्हवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे कई बड़े कलाकार ने महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। इसके साथ ही पेड्डी ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन किया है और फिल्म की काफी तारीफ हो रही थी। वहीं, फिल्म एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल तेलुगू सिनेमा में इस फिल्म की ओपनिंग सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक होने वाली है।