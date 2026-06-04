‘Peddi’ पर पवन कल्याण ने लुटाया प्यार, गदगद हुए राम चरण, बोले- ‘आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं’

पवन कल्याण के इमोशनल पोस्ट पर राम चरण का रिएक्शन। (फोटो सोर्स: IMDb)
Ram Charan Reacts to Pawan Kalyan Post: साउथ सुपरस्टार राम चरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के रिलीज होते ही इसमें मुख्य किरदार निभा रहे एक्टर राम चरण ने सबसे पहले अपने अंकल, आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक्टर पवन कल्याण को फिल्म के प्रति अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद दिया।
जानकारी के लिए बता दें कि 'पेड्डी' की रिलीज से पहले एक्टर पवन कल्याण ने फिल्म की टीम की तारीफ की और राम चरण, डायरेक्टर बुची बाबू सना और पूरी कास्ट और क्रू को शुभकामनायें दीं और इसके साथ ही एक डिटेल्ड नोट शेयर किया। पवन कल्याण ने अपने नोट में, फिल्म मेकर द्वारा इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे की सकारात्मक सोच और ग्रामीण संस्कृति और पारंपरिक खेलों के प्रति लोगों की भावनाओं के इर्द-गिर्द फिल्म की कहानी को बखूबी पिरोने की भी प्रशंसा की।
राम चरण ने इस मैसेज पर रिएक्ट किया और सोशल मीडिया पर अपने अंकल को इस हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद दिया। एक्टर ने कहा कि पवन कल्याण के शब्द उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और उन्होंने उन्हें लगातार मिल रहे सपोर्ट और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया।
इस बातचीत ने पर फैंस का ध्यान खींचा, जिन्होंने फिल्म के रिलीज होने के साथ ही 'मेगा फैमिली' के इस सपोर्ट का स्वागत किया। दोनों सितारों के बीच के रिश्ते की तारीफ करने वाले और फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सफलता की कामना करने वाले मैसेज पूरे सोशल मीडिया पर छा गए।
दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर दर्शकों ने राम चरण की एक्टिंग की तारीफ़ करते हुए फिल्म पर पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं। वहीं, कई दर्शकों ने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और इमोशनल सीन्स को फिल्म की यूएसपी बताया है।
पेड्डी फ़िल्म को बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है और इसे राम चरण के करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक माना जा रहा है। यह 'गेम चेंजर' के बाद राम चरण की पहली फिल्म है। इस स्पोर्ट्स ड्रामा में जान्हवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे कई बड़े कलाकार ने महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। इसके साथ ही पेड्डी ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन किया है और फिल्म की काफी तारीफ हो रही थी। वहीं, फिल्म एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल तेलुगू सिनेमा में इस फिल्म की ओपनिंग सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक होने वाली है।
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