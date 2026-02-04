सपना चौधरी ने नाइजीरियन रैपर पर किया नस्लवादी कमेंट! बोलीं- उसके जैसी काली तो…

Sapna Chaudhary: टीवी की दुनिया में इस समय एक नया रियलिटी शो 'द 50' दस्तक दे चुका है, लेकिन आते ही इसे विवादों ने चारों तरफ से घेर लिया है। इस शो में टीवी और सोशल मीडिया के 50 दिग्गज सितारे एक साथ नजर आ रहे हैं, पर सबकी निगाहें टिकी हैं 'हरियाणवी क्वीन' सपना चौधरी पर। बिग बॉस में अपनी बेबाकी से सबका दिल जीतने वाली सपना यहां भी 'फ्रंट फुट' पर खेल रही हैं, लेकिन इस बार उनका एक कमेंट उन पर ही भारी पड़ता दिखा।



सपना ने शो के एक अन्य कंटेस्टेंट और मशहूर नाइजीरियन रैपर युंग सैमी (Yung Sammy) के रंग को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसे 'नस्लवादी' (Racist) माना जा रहा है। जैसे ही इसका वीडियो आया हर कोई हैरान रह गया। लोग इसे लेकर कमेंट करने लगे और सपना से माफी मांगने को कहने लगे।