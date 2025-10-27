पवित्र रिश्ता की फेमस एक्ट्रेस के पिता की सड़क दुर्घटना में मौत, प्रार्थना को पहुंचा गहरा सदमा

पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस प्रार्थना बेहेरे के पिता का हुआ निधन
Pavitra Rishta Actress Prarthana Behere Father Passed Away: सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का फेमस टीवी शो पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस की कुछ समय पहले की मौत हुई थी और अब उसी सीरियल की फेमस एक्ट्रेस प्रार्थना बेहेरे के पिता ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस खबर से उनके फैंस हैरान हो रहे हैं और एक्ट्रेस के पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
प्रार्थना बेहेरे ने पवित्र रिश्ता में अंकिता लोखंडे यानी अर्चना की बहन वैशाली का किरदार निभाया था। वह खुद एक बड़ी मराठी एक्ट्रेस हैं। अब एक्ट्रेस ने पिता को खोने के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट शेयर किया है और अपना दुख व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने बताया है कि अचानक ये सब होने से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है।
प्रार्थना ने पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जीवन मानो थम सा गया है, पर उनकी यादें हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेंगी। एक्ट्रेस ने लिखा, "मेरे बाबा... 14 अक्टूबर को एक सड़क दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। बाबा, आपके जाने के बाद, जिंदगी मानो ठहर सी गई हो। आपकी हंसी आज भी हमारे कानों में गूंजती है, आपका आत्मविश्वास हमारे दिलों को ताकत देता है, और आपके जीवन ने हमें सिखाया कि खुशी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि नजरिए से होती है। आपकी ईमानदारी, आपकी सेवा भावना और लोगों के प्रति आपके असीम प्रेम ने हमें मानवता का सच्चा अर्थ सिखाया। आपने हमें दिखाया कि असली संतुष्टि दूसरों की मदद करने से मिलती है"।
पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस ने आगे लिखा, "भले ही आप आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी आवाज और आपके गीत हमें आज भी शक्ति देते हैं। आपके अचानक चले जाने से हम गहरे सदमे में हैं। कुछ दिन पहले तक सब कुछ अच्छा था और अब आपका ऐसे अचानक चले जाना हमें बहुत दुखी कर गया है। हर पल आपकी यादें हमारे साथ रहेंगी। लेकिन अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें, तो आप अब हम सबके पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। आप हमारी यादों में जिंदा हैं, और हम जब चाहें आपसे बात कर सकते हैं"।
सोशल मीडिया पर प्रार्थना बेहेरे के फैंस कमेंट कर शोक जता रहे हैं वहीं उनके इंडस्ट्री के दोस्त भी एक्ट्रेस को सांत्वना दे रहे हैं। बता दें, इससे पहले पवित्र रिश्ता के फेम एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, इसके बाद शो में वर्षा बनीं प्रिया मराठे की भी कैंसर से मौत हो गई थी, वहीं अंकिता लोखंडे के भाई बने पराग त्यागी की पत्नी शेफाली जरीवाला की भी कुछ महीनों पहले मौत हुई है।
