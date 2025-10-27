पवित्र रिश्ता की फेमस एक्ट्रेस के पिता की सड़क दुर्घटना में मौत, प्रार्थना को पहुंचा गहरा सदमा

प्रार्थना ने पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जीवन मानो थम सा गया है, पर उनकी यादें हमेशा उनके दिल में जिंदा रहेंगी। एक्ट्रेस ने लिखा, "मेरे बाबा... 14 अक्टूबर को एक सड़क दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। बाबा, आपके जाने के बाद, जिंदगी मानो ठहर सी गई हो। आपकी हंसी आज भी हमारे कानों में गूंजती है, आपका आत्मविश्वास हमारे दिलों को ताकत देता है, और आपके जीवन ने हमें सिखाया कि खुशी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि नजरिए से होती है। आपकी ईमानदारी, आपकी सेवा भावना और लोगों के प्रति आपके असीम प्रेम ने हमें मानवता का सच्चा अर्थ सिखाया। आपने हमें दिखाया कि असली संतुष्टि दूसरों की मदद करने से मिलती है"।