‘पेट पालने और घर चलाने के लिए मैंने C-ग्रेड कीं…’ शादी के 33 साल बाद पति को लेकर अर्चना पूरन सिंह ने तोड़ी चुप्पी

Archana Puran Singh Marriage Revelation: 33 साल की शादी के बाद अर्चना पूरन सिंह ने अपनी जिंदगी का वह सच उजागर किया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हंसमुख अंदाज और रियलिटी शोज में अपनी झलक के लिए मशहूर अर्चना ने खुलकर बताया कि एक दौर ऐसा भी था, जब घर चलाने और पेट पालने के लिए उन्हें C-ग्रेड और सस्ती फिल्मों में काम करना पड़ा। यह कदम उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि उस समय उनके पति परमीत सेठी स्ट्रगल कर रहे थे और खराब ऑफर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अर्चना ने माना कि उन्हें पति को सपोर्ट करने पर कभी-कभी नाराजगी भी महसूस होती थी, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था। उनका यह खुलासा एक बार फिर दिखाता है कि ग्लैमर के पीछे कितनी सच्चाइयां छिपी होती हैं।