27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘पेट पालने और घर चलाने के लिए मैंने C-ग्रेड कीं…’ शादी के 33 साल बाद पति को लेकर अर्चना पूरन सिंह ने तोड़ी चुप्पी

Archana Puran Singh: एक समय ऐसा था… जब एक्ट्रेस और लाफ्टर शो की जज अर्चना पूरन सिंह को घर चलाने के लिए C-ग्रेड टाइप फिल्में की करनी पड़ी थी। इसका खुलासा उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 27, 2026

Archana Puran Singh Marriage Revelation

अर्चना पूरन सिंह और उनके पति परमीत सेठी की पुरानी तस्वीर (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Archana Puran Singh Marriage Revelation: 33 साल की शादी के बाद अर्चना पूरन सिंह ने अपनी जिंदगी का वह सच उजागर किया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हंसमुख अंदाज और रियलिटी शोज में अपनी झलक के लिए मशहूर अर्चना ने खुलकर बताया कि एक दौर ऐसा भी था, जब घर चलाने और पेट पालने के लिए उन्हें C-ग्रेड और सस्ती फिल्मों में काम करना पड़ा। यह कदम उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि उस समय उनके पति परमीत सेठी स्ट्रगल कर रहे थे और खराब ऑफर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अर्चना ने माना कि उन्हें पति को सपोर्ट करने पर कभी-कभी नाराजगी भी महसूस होती थी, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था। उनका यह खुलासा एक बार फिर दिखाता है कि ग्लैमर के पीछे कितनी सच्चाइयां छिपी होती हैं।

सोशल मीडिया पर बताई सच्चाई

अपने यूट्यूब चैनल पर अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि शादी के बाद वह खुद कमाने लगीं, लेकिन उनके भीतर एक हिस्सा ऐसा भी था जो चाहता था कि कोई उनका ख्याल रखे। जैसे उनकी मां उनके पिता पर निर्भर रहती थीं। उन्हें उस समय यह समझ नहीं आता था, इसलिए वह परमीत को कभी-कभी मिलेजुले संकेत देती थीं। कभी कहती थीं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ही कमाती हैं, और कभी परमीत को कमाने व प्रोजेक्ट न ठुकराने की सलाह देती थीं।

अर्चना ने माना कि मुंबई में टिके रहने और घर चलाने के लिए उन्होंने कई खराब और C-ग्रेड फिल्में कीं, क्योंकि उनका मानना था कि काम से मना नहीं करना चाहिए। उन्हें लगता था कि अगर परमीत उस वक्त आगे आते, तो शायद उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं करने पड़ते।

परमीत ने दी सफाई, बोले- तुम मुझसे 7 साल बड़ी…

परमीत ने अपना नजरिया शेयर किया और बताया कि वह अर्चना से सात साल छोटे हैं, इसलिए उन्हें अपना करियर बनाने में समय लगा। “उस समय, मेरा नजरिया यह था कि तुम्हारा करियर तो पहले से ही आगे था, लेकिन मेरा करियर बन रहा था, मुझे लगा कि अगर मैंने एक भी गलती की, तो मैं पूरी तरह से इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा। मैं बहुत लंबे समय से हीरो बनने की कोशिश कर रहा था।”

इस पर अर्चना ने तर्क दिया, “मैं भी हीरोइन बनना चाहती थी।” जबकि परमीत ने उसे समझाया, “लेकिन तुम मुझसे सात साल बड़ी थीं और करियर में मुझसे आगे थीं।”

अर्चना ने बाद में अपनी गलती मानी और अपने सफर के बारे में सोचते हुए कहा, “मुझे याद रखना चाहिए था कि तुम मुझसे सात साल पीछे हो। मैं सोच रही थी कि मैं भी हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन जब वह नहीं बना, तो मैंने अलग-अलग तरह के काम किए, मैं एक एंकर बनी, एक कॉमिक लेडी बनी, मैंने साइड रोल किए, खराब फिल्में कीं, C-ग्रेड फिल्में कीं, सस्ती फिल्में कीं, लेकिन मैंने अपनी इज्जत बनाए रखी। इन सब में, अगर मैंने अपनी इज्जत बनाए नहीं रखी होती, तो मैं आज जहां हूं, वहां नहीं होती।”

ये भी पढ़ें

‘गांधी टॉक्स’ में विजय सेतुपति का भौकाल, धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज
टॉलीवुड
Gnadhi Talks Trailer Release

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

27 Jan 2026 07:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘पेट पालने और घर चलाने के लिए मैंने C-ग्रेड कीं…’ शादी के 33 साल बाद पति को लेकर अर्चना पूरन सिंह ने तोड़ी चुप्पी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

एक-दो नहीं तीन-तीन बार बदली ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट, जानिए वजह और नई तारीख

Dhamaal 4 New Release Date
बॉलीवुड

‘नेताओं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बांट दिया’, गुस्से से लाल हुई सलमान खान की ये हीरोईन, बयान पर छिड़ी बहस

Sneha Ullal Expresses Frustration Over Violence
बॉलीवुड

Vadh 2: ‘वध 2’ का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, 2 मिनट 25 सेकंड में संजय मिश्रा-नीना गुप्ता ने लूटी महफिल

Neena Gupta-Sanjay Mishra Starrer Vadh 2 Trailer Out
बॉलीवुड

‘एनिमल 2’ को लेकर आई बड़ी अपडेट, रणबीर कपूर फिर खेलेंगे खून की होली

animal 2
बॉलीवुड

‘द ग्रेट खली’ के वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा, खुद से दोगुने छोटे लड़के को दिया धक्का, VIDEO

wrestler Great Khali trolled pushes fan at airport during selfie attempt video goes viral
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.