रानी मुखर्जी के पति से डरते हैं करण जौहर, सालों बाद सीक्रेट हुआ लीक, सामने आई ये बड़ी वजह

करण ने आगे बताया कि अब असली ड्रामा तब हुआ जब करण इटली के लिए उड़ान भर रहे थे और एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से हो गई। करण ने सबको बताया था कि वह मैनचेस्टर जा रहे हैं, लेकिन ‘चिंटू अंकल’ (ऋषि कपूर) ने वहीं उन्हें पकड़ लिया और वजह पूछने लगे। उसी दौरान किसी ने आकर बताया कि इटली की फ्लाइट तैयार है और करण पकड़े गए। वह बताते हैं कि उस पल वह इतने घबरा गए थे कि उन्हें लगा उनका सीक्रेट यहीं खत्म हो जाएगा।