पवन सिंह केस में एक्ट्रेस का यू-टर्न, माफी मांगने के बाद वापस ली शिकायत, अब टीम पर गिरेगी गाज

इसके बाद भी, अंजलि ने आरोप लगाया कि पिछले साल लखनऊ में एक स्टेज शो के बाद पवन सिंह की पीआर टीम ने उनकी फोटोज, वीडियो और प्राइवेट नंबर गलत तरीके से कई पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए। इससे उन्हें मानसिक ठेस उठाना पड़ा, लेकिन अब एक्ट्रेस ने टीम के 3 सदस्य- भिवांशु, आकाश और एक अन्य व्यक्ति का नाम लेकर उनकी खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कमीशन ने अब इन्हें केस में जोड़ा है और उनसे जवाब भी मांगा है। बता दें कि अगली सुनवाई 6 अप्रैल को पंचकूला में होगी, जहां सभी पक्षों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है, जो बेहद जरूरी होगी।