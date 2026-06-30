‘अच्छे संस्कार दिए होते तो केतन अग्रवाल जिंदा होता’, सिया गोयल के मां-बाप पर फूटा अभिनेत्री विश्वप्रीत कौर का गुस्सा

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में जहां पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है, वहीं अब मनोरंजन जगत से भी कई कलाकार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच अभिनेत्री विश्वप्रीत कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इस हत्याकांड की निंदा ही नहीं की, बल्कि परिवार, परवरिश और समाज की सोच पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसी भी इंसान की जान से बड़ी कोई इज्जत नहीं हो सकती।