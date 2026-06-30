‘अच्छे संस्कार दिए होते तो केतन अग्रवाल जिंदा होता’, सिया गोयल के मां-बाप पर फूटा अभिनेत्री विश्वप्रीत कौर का गुस्सा

Ketan Agarwal Murder Case (सोर्स- @vishwapreet_kaur)
Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में जहां पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है, वहीं अब मनोरंजन जगत से भी कई कलाकार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच अभिनेत्री विश्वप्रीत कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इस हत्याकांड की निंदा ही नहीं की, बल्कि परिवार, परवरिश और समाज की सोच पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसी भी इंसान की जान से बड़ी कोई इज्जत नहीं हो सकती।
अपने इंस्टाग्राम वीडियो में विश्वप्रीत कौर ने कहा कि युवाओं के दिमाग में ऐसी सोच आखिर आती कहां से है कि परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए किसी की जान लेना भी स्वीकार्य हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की किसी रिश्ते से खुश नहीं थी या किसी और से प्यार करती थी, तो उसके पास कई दूसरे रास्ते मौजूद थे। लेकिन हत्या जैसा कदम किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता।
उन्होंने यह भी कहा कि किसी अपराध की जिम्मेदारी अपराधी की होती है, लेकिन समाज और परिवार को भी यह सोचना चाहिए कि बच्चों को बचपन से किस तरह की सीख दी जा रही है।
विश्वप्रीत कौर ने अपने वीडियो में कहा कि बच्चे सबसे ज्यादा अपने माता-पिता की बातों को सच मानते हैं। अगर घर में बार-बार यह कहा जाए कि परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है और उसके लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है, तो यही सोच धीरे-धीरे बच्चों के मन में बैठ जाती है।
उन्होंने अपने बचपन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी कई बार लोगों को ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं का समर्थन करते हुए बातें करते सुना था। उनके मुताबिक ऐसी मानसिकता समाज के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे इंसानी जिंदगी की कीमत कम होने लगती है।
अभिनेत्री ने माता-पिता की भूमिका पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सफल होना ही समझदारी की पहचान नहीं है। असली समझदारी रिश्तों को संभालने, बच्चों की भावनाओं को समझने और उन्हें अपनी बात रखने का अवसर देने में होती है।
उनका मानना है कि कई बार माता-पिता अपने फैसलों को अंतिम मान लेते हैं, जबकि युवाओं को भी अपनी जिंदगी से जुड़े फैसलों पर खुलकर बात करने का मौका मिलना चाहिए। संवाद की कमी कई बार गंभीर परिस्थितियां पैदा कर देती है।
विश्वप्रीत कौर ने साफ किया कि वो हत्या जैसे अपराध का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करतीं। उनके मुताबिक दोषियों को कानून के मुताबिक कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही समाज को यह भी समझना होगा कि ऐसी घटनाओं के पीछे केवल एक व्यक्ति की मानसिकता नहीं, बल्कि वर्षों से बनी सामाजिक सोच भी कहीं न कहीं असर डालती है।
उन्होंने कहा कि बच्चों को यह सिखाना ज्यादा जरूरी है कि इंसान की जान सबसे कीमती है। यदि जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो इज्जत, प्रतिष्ठा और समाज की स्वीकृति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।
इस बीच पुणे पुलिस की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों का दावा है कि हत्या की साजिश पहले से तैयार की गई थी और वारदात को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान बनाया गया था। पुलिस कॉल डिटेल, डिजिटल सबूत और घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।
केतन अग्रवाल हत्याकांड अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसने रिश्तों, परिवार, सम्मान और परवरिश को लेकर देशभर में नई बहस छेड़ दी है। अभिनेत्री विश्वप्रीत कौर की प्रतिक्रिया भी इसी बहस का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें उन्होंने कानून के साथ-साथ समाज को भी आत्ममंथन करने की सलाह दी है।
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