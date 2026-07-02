Jagan Gurjar Murder : डकैत जगन गुर्जर की बीमारी और दवाओं को लेकर नया खुलासा, अजमेर जेल में किए गए बड़े बदलाव

जेल अधीक्षक पारसमल जांगीड़ के निर्देशन में बुधवार को हाई सिक्योरिटी जेल के चार वार्डों और 16 ब्लॉक में निरुद्ध 91 हार्डकोर बंदियों की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रत्येक बंदी के साथ रहने वाले साथी, उनके आपसी व्यवहार और साथ रहने की अवधि का आकलन किया गया। समीक्षा के बाद कई बंदियों के ब्लॉक और सेल में बदलाव कर दिया, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को कम किया जा सके। जेल में हार्डकोर बंदियों के अलावा 14 सामान्य कैदी भी है, जिन्हें लांगरी और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए अजमेर सेंट्रल जेल से तीन-तीन माह के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।