जगन गुर्जर की हत्या के आरोपी विष्णु के हाथ पर दिखा खास टैटू, लिखा है ‘VP’, जानिए इसके पीछे क्या है राज

अस्पताल में मेडिकल के दौरान जब पत्रिका संवाददाता ने विष्णु से इस टैटू के बारे में पूछा तो उसने अपनी जिंदगी का वो पन्ना खोला जिसके बारे में अमूमन कोई सोच भी नहीं सकता। विष्णु ने बताया कि उसे टैटू बनवाने का बेहद शौक है। उसकी बाजू पर लिखे 'V' का मतलब 'विष्णु' और 'P' का मतलब 'पायल' है। विष्णु एक सयम पायल नाम की लड़की से प्यार करता था। लेकिन यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दरअसल पायल को डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया और उसकी मौत हो गई थी। पायल और विष्णु 8वीं कक्षा में एक साथ पढ़ते थे। यहीं से दोनों में दोस्ती हो गई।