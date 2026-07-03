जगन गुर्जर की हत्या के आरोपी विष्णु के हाथ पर दिखा खास टैटू, लिखा है ‘VP’, जानिए इसके पीछे क्या है राज

जगन गुर्जर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विष्णु के हाथ पर टैटू। फोटो पत्रिका
Ajmer Jagan Gurjar Murder Case : अजमेर। पूर्व दस्यु जगन गुर्जर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विष्णु सिंह को शुक्रवार को जब कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल के लिए अजमेर के जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, तो सबकी नजरें उसके हाथ पर टिक गई। सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा जेल प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए इस हार्डकोर अपराधी के हाथ पर एक टैटू बना था, जिस पर लिखा था 'VP'। इस 'VP' शब्द के पीछे अपराध का कोई कोडवर्ड नहीं, बल्कि एक अधूरी और दर्दनाक प्रेम कहानी छिपी है।
अस्पताल में मेडिकल के दौरान जब पत्रिका संवाददाता ने विष्णु से इस टैटू के बारे में पूछा तो उसने अपनी जिंदगी का वो पन्ना खोला जिसके बारे में अमूमन कोई सोच भी नहीं सकता। विष्णु ने बताया कि उसे टैटू बनवाने का बेहद शौक है। उसकी बाजू पर लिखे 'V' का मतलब 'विष्णु' और 'P' का मतलब 'पायल' है। विष्णु एक सयम पायल नाम की लड़की से प्यार करता था। लेकिन यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दरअसल पायल को डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया और उसकी मौत हो गई थी। पायल और विष्णु 8वीं कक्षा में एक साथ पढ़ते थे। यहीं से दोनों में दोस्ती हो गई।
इससे पहले, घूघरा हाई सिक्योरिटी जेल में बंद विष्णु सिंह को सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में उसे जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल मुआयना कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, लेकिन अपराधी की कलाई पर गुदा वह टैटू अस्पताल परिसर में चर्चा का विषय बना रहा।
दस्यु जगन गुर्जर की हत्या का सूत्रधार व पहली और आखरी कड़ी हार्डकोर बंदी विष्णु सिंह है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने उसकी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी के लिए गुरूवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को विष्णु को पुलिस जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई थी।
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