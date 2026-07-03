10 हजार की रिश्वत लेते अजमेर डिस्कॉम का तकनीशियन गिरफ्तार, पॉली हाउस के बिजली कनेक्शन के नाम पर मांगी थी घूस

Ajmer ACB Action : अजमेर। अजमेर डिस्कॉम के तकनीशियन को पॉली हाउस के लिए विद्युत कनेक्शन जारी करने की एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की इंटेलिजेंस इकाई अजमेर ने किशनगढ़ (अधिशासी अभियंता पवस) में कार्यरत तकनीशियन प्रथम बबलेश कुमार शर्मा को रिश्वत की राशि लेते गिरफ्तार कर लिया। मामले में अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। एसीबी अब सोशल मीडिया पर कॉल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की गहन पड़ताल कर रही है। इस कार्रवाई के बाद से एवीवीएनएल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।