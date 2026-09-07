राजस्थान में AIMIM और RLP का चुनावी गठबंधन, भजनलाल सरकार पर जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी और हनुमान बेनीवाल, जानें बड़ी बातें

राजस्थान में जारी नगर निगम चुनाव 2026 के बीच राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर स्थित भट्टा बस्ती में रविवार को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक ही मंच पर नजर आए। दोनों ही प्रमुख नेताओं ने आगामी नगर निगम चुनावों के लिए बनाए गए अपने नए गठबंधन का औपचारिक शंखनाद किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी और हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण में जयपुर की जमीनी समस्याओं, सड़कों की बदहाली और सरकारी दावों की पोल खोलते हुए तीखा हमला बोला।