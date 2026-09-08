Rajasthan Nikay Election: भाजपा कमजोर बूथों पर एक्टिव तो कांग्रेस निर्दलीयों के साथ जोड़ रही समीकरण

जयपुर। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने अब अपना पूरा फोकस वोट मैनेजमेंट पर कर दिया है। दोनों दल मतदान से पहले बूथ स्तर पर समीकरण साधने और अधिक से अधिक वोट अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भाजपा ने कमजोर बूथों की पहचान कर वहां कार्यकर्ताओं का नेटवर्क सक्रिय किया है। वहीं, कांग्रेस ने ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों और स्थानीय प्रभाव रखने वाले नेताओं से संपर्क बढ़ाया है, जो 50 से 100 तक वोट काटने की क्षमता रखते हैं। दोनों दलों की नजर अब अंतिम समय में होने वाले वोटों के ध्रुवीकरण पर है।