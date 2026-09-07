जयपुर आमेर फोर्ट विवाद: किले तक गाड़ी ले जाने पर कहासुनी, जीप ड्राइवर ने दोस्त संग गाइड पर किया हमला

जयपुर में आमेर फोर्ट पर हुए विवाद ने लिया हिंसक रूप
जयपुर। आमेर में सोमवार सुबह किले तक वाहन ले जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और चाकूबाजी तक पहुंच गया। मावठा सरोवर के पास जीप चालक और गाइड के बीच हुई कहासुनी के बाद गाइड पर चाकू से हमला कर दिया गया। पेट में चाकू लगने से गाइड गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आमेर थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
मावठा सरोवर के पास सोमवार सुबह करीब 10 बजे गाइड मनीष सोनी वाहनों को आमेर किले के ऊपरी हिस्से तक ले जाने से रोक रहा था। इसी दौरान जीप चालक आजम से उसकी कहासुनी हो गई। शुरुआत में दोनों के बीच बातों को लेकर विवाद हुआ, लेकिन कुछ ही देर में मामला बिगड़ गया। आरोप है कि आजम ने अपने साथी नाजिश के साथ मिलकर मनीष पर हमला कर दिया।
विवाद के दौरान मनीष सोनी के पेट में चाकू लग गया। इस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना के बाद उसे संभाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायल मनीष को जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद आमेर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
लोगों में घटना को लेकर नाराजगी थी और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। करीब डेढ़ घंटे तक थाने के बाहर प्रदर्शन का माहौल रहा। भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। स्थानीय लोगों की मांग थी कि हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।
आमेर थाना पुलिस ने मामले में आजम और उसके दोस्त नाजिश को हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद कैसे इतना बढ़ा और हमले में इस्तेमाल चाकू कहां से आया। पुलिस आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। थानाधिकारी राजेंद्र गौतम के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।अब तक हुई पुलिस जांच में यह सामने आया है कि आरोपी आजम के खिलाफ पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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