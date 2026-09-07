जयपुर आमेर फोर्ट विवाद: किले तक गाड़ी ले जाने पर कहासुनी, जीप ड्राइवर ने दोस्त संग गाइड पर किया हमला

आमेर थाना पुलिस ने मामले में आजम और उसके दोस्त नाजिश को हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद कैसे इतना बढ़ा और हमले में इस्तेमाल चाकू कहां से आया। पुलिस आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। थानाधिकारी राजेंद्र गौतम के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।अब तक हुई पुलिस जांच में यह सामने आया है कि आरोपी आजम के खिलाफ पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।