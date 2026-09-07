Jaipur Nagar Nigam Election Campaign: सुबह से शाम तक गलियों में घूमे प्रत्याशी, जानें वार्डों में कैसा रहा प्रचार का जोर?

रविवार को प्रत्याशियों ने किया जमकर प्रचार (Photo-Patrika)
जयपुर. आमतौर पर संडे यानी फन डे होता है, लेकिन नगर निगम चुनाव में यह जनसंपर्क रन डे बन गया है। छुट्टी के दिन जहां लोग परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, वहीं प्रत्याशी सुबह से ही समर्थकों की टोली लेकर वार्ड की गलियों में निकल पड़े। कोई घर-घर पहुंचा तो कोई नुक्कड़ बैठक और पदयात्रा के जरिए मतदाताओं से जुड़ा। शाम तक छोटी सभाओं और बैठकों का दौर चलता रहा। चुनावी प्रचार के इस रन डे में हर प्रत्याशी का मकसद एक ही रहा- जनसंपर्क बढ़े, भरोसा बने और यह दौड़ वोट में बदले।
भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमावत ने रविवार को शिल्प कॉलोनी, पटेल नगर के साथ पंचवटी कॉलोनी में और कांग्रेस प्रत्याशी वंदिता शर्मा ने शिल्प कॉलोनी, गणेश कॉलोनी में जनसंपर्क कर समस्याएं सुनीं, निराकरण का भरोसा दिया।
कांग्रेस प्रत्याशी मेहरूनिसा ने छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर गेट टूगेदर करके लोगों जनसंपर्क किया। उधर भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी ने शनिवार को खजाना वालों के भिंडो के कल्याण में ढोल के साथ प्रचार किया।
भाजपा की पूजा सन्मुखानी ने मालवीय नगर सी-ब्लॉक में जनसंपर्क कर मतदाताओं से सहयोग मांगा। कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता आडवाणी ने सेक्टर-4 स्थित पार्क, झूलेलाल मंदिर व स्थानीय बाजार में जनसंपर्क किया।
भाजपा प्रत्याशी अनुराधा माहेश्वरी ने ढोल के साथ नाहरगढ़ क्षेत्र में जनसंपर्क किया। उधर कांग्रेस प्रत्याशी खुशबू शर्मा ने लोगों से वन टू वन बातचीत की। लोगों की समस्याओं को सुना।
कांग्रेस प्रत्याशी कैलाशी देवी ने भवानी नगर क, ख, ग में जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी मंजू अग्रवाल ने विकास नगर व भवानी नगर में जनसंपर्क किया।
भाजपा प्रत्याशी रामअवतार शर्मा के प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने किया। कांग्रेस प्रत्याशी हजारी लाल शर्मा ने प्रताप नगर के सेक्टर 181 से 185, चतराला, देलावास में जनसंपर्क किया।
कांग्रेस प्रत्याशी वंदना जाखड़ ने देवधारा कॉलोनी, कल्याण नगर, जय नगर, भाजपा प्रत्याशी पलक यादव ने वार्ड के व्यापारियों से जनसंपर्क किया।
भाजपा की चंचल कंवर ने बालाजी विहार 40 और 28, आदर्श नगर, कच्ची बस्ती, भगवती नगर, विनायक विहार, शिवम विहार में वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी रेखा सैनी ने गोविंद नगर 11-बी, राजेंद्र नगर और सूरज नगर में वोट मांगे।
कांग्रेस के नवीन बुड़ानिया ने गंगासागर-बी और जगदम्बा कॉलोनी में भाजपा प्रत्याशी युवराज सिंह ने गंगासागर-ए और बी ब्लॉक में जनसम्पर्क किया।
कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका यादव ने संजय नगर में सघन जनसम्पर्क किया। डोर टू डोर सम्पर्क कर वोट मांगे। वहीं, भाजपा प्रत्याशी सीमा यादव ने संजय नगर और आस-पास के क्षेत्र में वोट मांगे।
भाजपा के प्रेम बडेतिया ने कल्याण नगर अवधपुरी, महेश नगर ए ब्लॉक व कांग्रेस के महेन्द्र पाल सिंह ने बरकत नगर चौराहा आदि में जनसंपर्क किया।
कांग्रेस के जयकुमार ने वीर विहार कॉलोनी, वैशाली रिट्रीट, गुरु जंभेश्वर नगर में और भाजपा के विजय अग्रवाल ने ई-ब्लॉक, गिरनार कॉलोनी में वोट मांगे।
भाजपा के महेंद्र छिपा और कांग्रेस के मनमोहन गुर्जर ने सांगानेर स्टेडियम, सरस्वती कॉलोनी, व्यासों का मोहल्ला आदि में जनसंपर्क किया।
कांग्रेस के आशीष जोशी का कार्यालय शुरू हुआ और जनसंपर्क चलता रहा। भाजपा के रामकिशन शर्मा ने कागदीवाड़ा की विभिन्न गलियों में वोट मांगे।
भाजपा के शक्ति सिंह ने बृजराज एन्क्लेव, रामालय वाटिका, अमर नगर-सी, में वहीं, कांग्रेस के रवींद्र सिंह ने रघुनाथ विहार, तीजा नगर में वोट मांगे।
भाजपा प्रत्याशी शिवकांता पांडेय ने मानसरोवर के सिटी पार्क में लोगों से जनसंपर्क किया। कांग्रेस की हर्षिता जैन ने सेक्टर 11 से 16 व पार्कों में भी लोगों से मिलीं और समस्याएं सुनीं।
भाजपा की दया सिंह ने जेडीए अपार्टमेंट, सेक्टर 36 से 38 तक लोगों से मिले। कांग्रेस के पंकज वर्मा ने सेक्टर 10 व 31 से 35 में डोर-टू-डोर जनसंपर्क किया।
भाजपा प्रत्याशी महादेव बागड़ा ने सुबह बसंत विहार, मैसी नगर, लक्ष्मी विहार में वहीं, कांग्रेस से सत्य नारायण शर्मा ने दीप विहार, फ्रेंड्स कॉलोनी-सी, लक्ष्मी विहार, गुलाब विहार, बीना कॉलोनी में जनसम्पर्क किया। वहीं, निर्दलीय विक्रम सिंह ने कार्यालय से पूनम मार्केट होते हुए 21 नंबर बस स्टैंड तक रैली निकाली।
भाजपा प्रत्याशी श्रवणी देवी ने बावड़ी, रॉयल सिटी माचवा में जनसम्पर्क किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनीता देवी ने माछवा, सरना डूंगर, मंसारामपुरा इलाके में लोगों से समर्थन मांगा। इस वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी सुशील यादव ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। लालचंदपुरा, मनसा रामपुरा बावड़ी, सरना डूंगर और हाथोज क्षेत्र में जनसम्पर्क किया। उन्होंने डोर टू डोर जनसम्पर्क के दौरान लोगों से पानी, सड़क, साफ-सफाई का वादा किया।
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