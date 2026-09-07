Jaipur Nagar Nigam Election Campaign: सुबह से शाम तक गलियों में घूमे प्रत्याशी, जानें वार्डों में कैसा रहा प्रचार का जोर?

जयपुर. आमतौर पर संडे यानी फन डे होता है, लेकिन नगर निगम चुनाव में यह जनसंपर्क रन डे बन गया है। छुट्टी के दिन जहां लोग परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, वहीं प्रत्याशी सुबह से ही समर्थकों की टोली लेकर वार्ड की गलियों में निकल पड़े। कोई घर-घर पहुंचा तो कोई नुक्कड़ बैठक और पदयात्रा के जरिए मतदाताओं से जुड़ा। शाम तक छोटी सभाओं और बैठकों का दौर चलता रहा। चुनावी प्रचार के इस रन डे में हर प्रत्याशी का मकसद एक ही रहा- जनसंपर्क बढ़े, भरोसा बने और यह दौड़ वोट में बदले।