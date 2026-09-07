ग्राउंड रिपोर्ट: जयपुर नगर निगम चुनाव में आदर्श नगर में बागियों ने बिगाड़ा BJP-कांग्रेस का चुनावी गणित, किसका पलड़ा भारी?

जयपुर। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के 17 वार्ड इस बार सिर्फ भाजपा-कांग्रेस के सीधे मुकाबले तक सीमित नहीं हैं। वार्ड 116 से 132 तक फैले क्षेत्र में टिकट वितरण के बाद उपजा असंतोष व बागियों की मौजूदगी कई वार्डों में मुकाबले को रोचक बना रही है। सबसे ज्यादा नजर वार्ड 130, 132 और 121 पर है। वार्ड 130 में भाजपा और कांग्रेस दोनों के टिकट दावेदार बागी होकर मैदान में हैं। वार्ड 132 में भाजपा ने पूर्व पार्षद इंद्रराज सैनीवाल को उतारा तो स्थानीय दावेदारों में नाराजगी की खबर सामने आई। वहीं, वार्ड 121 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए पूर्व पार्षद नीरज अग्रवाल को टिकट देकर भाजपा ने पुराना समीकरण बदल दिया है।