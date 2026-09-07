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ग्राउंड रिपोर्ट: जयपुर नगर निगम चुनाव में आदर्श नगर में बागियों ने बिगाड़ा BJP-कांग्रेस का चुनावी गणित, किसका पलड़ा भारी?

Jaipur Nagar Nigam Election: आदर्श नगर के 17 वार्डों में BJP-कांग्रेस के बीच मुकाबला रोचक है। बागियों और स्थानीय मुद्दों ने कई वार्डों के चुनावी समीकरण बदल दिए हैं।
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जयपुर

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Harshita Saini

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पुनीत शर्मा

Sep 07, 2026

jaipur nagar nigam chunav

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जयपुर। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के 17 वार्ड इस बार सिर्फ भाजपा-कांग्रेस के सीधे मुकाबले तक सीमित नहीं हैं। वार्ड 116 से 132 तक फैले क्षेत्र में टिकट वितरण के बाद उपजा असंतोष व बागियों की मौजूदगी कई वार्डों में मुकाबले को रोचक बना रही है। सबसे ज्यादा नजर वार्ड 130, 132 और 121 पर है। वार्ड 130 में भाजपा और कांग्रेस दोनों के टिकट दावेदार बागी होकर मैदान में हैं। वार्ड 132 में भाजपा ने पूर्व पार्षद इंद्रराज सैनीवाल को उतारा तो स्थानीय दावेदारों में नाराजगी की खबर सामने आई। वहीं, वार्ड 121 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए पूर्व पार्षद नीरज अग्रवाल को टिकट देकर भाजपा ने पुराना समीकरण बदल दिया है।

श्रेणी / विवरणवार्डमतदाता संख्या
सर्वाधिक मतदातावार्ड 11819,814
सबसे कम मतदातावार्ड 1239,272
कुल मतदाताआदर्श नगर (सभी 17 वार्ड)2,37,828

हॉट वार्ड...

  • 121: भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व पार्षद नीरज अग्रवाल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से मुकेश विजयवर्गीय हैं।
  • 130: भाजपा के सूरज कुमार शर्मा और कांग्रेस के आदित्य कौशिक प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर जितेंद्र सिंह और पारस मीणा, जबकि भाजपा से सुभाष शर्मा ने भी बगावत की है।
  • 131: भाजपा के कैलाश चंद्र मीणा और कांग्रेस के पुष्पेंद्र मीणा आमने-सामने हैं। इसके साथ भाजपा नेता रामफूल मीणा के निर्दलीय मैदान में उतरने से त्रिकोणीय मुकाबला है।
  • 132: भाजपा के इंद्रराज सैनीवाल के सामने कांग्रेस के दशरथ अटल को हैं। हरिप्रसाद, प्रकाश चंद, विशाल, महेन्द्र, सवाईनाथ, महेश और रामजीलाल के चुनाव मैदान में उतरने से चुनाव रोचक हो गया है।

यहां रोचक मुकाबले

  • 116: भाजपा की लक्ष्मी देवी कोली और कांग्रेस की पूर्व पार्षद उमरदराज की पत्नी संजीदा चुनाव मैदान में हैं।
  • 117: भाजपा की शबाव जहां के सामने कांग्रेस की संजीदामैदान में
  • 118: भाजपा के विकास कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर के बीच।
  • 119: भाजपा के यश राणावत और कांग्रेस के इरफान आमने-सामने।
  • 120: भाजपा के श्यामसुंदर सैनी और कांग्रेस की शीला सैनी के बीच मुकाबला है।

यहां सीधा मुकाबला

  • 122: भाजपा के घनश्याम चंदलानी और कांग्रेस के राजकुमार संगतानी।
  • 123: भाजपा की पूनम मेहता और कांग्रेस की अंजू जायसवाल।
  • 124: भाजपा की मनभरी देवी और कांग्रेस की कांता के बीच टक्कर।
  • 125: भाजपा की लक्ष्मी देवी उज्जैनिया और कांग्रेस की मंजू बानो मैदान में हैं।
  • 126: भाजपा की रीमा उमरवाल और कांग्रेस की सोफिया बानो में मुकाबला।
  • 127: भाजपा के आलोक खंडेलवाल और कांग्रेस के बादल शर्मा में टक्कर।
  • 128: भाजपा के माजिद पठान और कांग्रेस के मोहम्मद सोहेल के बीच मुकाबला है।
  • 129: भाजपा के निखिल बसवाल और कांग्रेस के महेश कुमार।

चुनावी मुद्दे

  • सफाई-कचरा प्रबंधन: परकोटा क्षेत्र वाले हिस्से में कचरा प्रबंधन फेल है। नियमित सफाई नहीं होती।
  • सीवर-ड्रेनेज: आगरा रोड पर तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
  • अवैध कॉलोनियों की बसावट: आगरा रोड पर तेजी से अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं।

टिकट में भूमिका

रफीक खान- विधायक (कांग्रेस)
रवि नैय्यर- भाजपा प्रत्याशी
अशोक परनामी- भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष

"क्षेत्र में सीवर लाइन, सड़क समेत कई विकास कार्य हुए हैं। लेकिन अब भी यहां बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं।"
— कपिल चौपड़ा, जवाहर नगर

"आगरा रोड के दोनों तरफ और इकोलॉजिकल जोन में तेजी से अवैध कॉलोनियां बस रही हैं। नियमन नहीं होने से विकास अटका है।"
— ओपी मीणा, आगरा रोड

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Updated on:

07 Sept 2026 11:37 am

Published on:

07 Sept 2026 11:37 am

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