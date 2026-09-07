जयपुर निगम चुनाव: सिविल लाइंस में पार्टियों के अंदर भितरघात की आशंका, सीवरेज-सड़क के मुद्दे हावी; जानें ग्राउंड रिपोर्ट

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जयपुर। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र शहर के वीवीआईपी और पॉश इलाकों में शुमार है। यहां मेट्रो की रफ्तार और बड़े सरकारी-आवासीय क्षेत्र विकास की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन जमीन पर आमजन अब भी मूलभूत सुविधाओं के सवालों से जूझ रहा है। स्थानीय मुद्दे निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की परीक्षा लेंगे। 16 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। कांग्रेस ने कई नए चेहरों पर दांव लगाया है, जबकि भाजपा के सामने कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सेंध लगाने की चुनौती है। कांग्रेस को भी भितरघात की चिंता है।
भाजपा: गोपाल शर्मा, अरुण चतुर्वेदी, रणजीत सिंह सोडाला
कांग्रेस: प्रताप सिंह खाचरियावास
|श्रेणी / विवरण
|वार्ड
|मतदाता संख्या
|सर्वाधिक मतदाता
|वार्ड 90
|23,770
|सबसे कम मतदाता
|वार्ड 93
|4,838
|कुल मतदाता
|सिविल लाइंस (सभी 16 वार्ड)
|2,45,040
"सड़क, सीवरेज की समस्या का सबसे पहले समाधान हो। इस बार चुनावी वादें धरातल पर नजर आए।"
— नीरज शर्मा, सिविल लाइन
"हसनपुरा में अतिक्रमण सबसे बड़ी परेशानी है। नगर निगम दस्ता भी कार्रवाई करने से बचता है। कचरा संग्रहण पुख्ता हो।"
— निधि सिंह, सोडाला
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