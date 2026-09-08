जयपुर निगम चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: किशनपोल में दो वार्ड पर सबकी नजर, पार्टियों के लिए बागी-निर्दलीय बढ़ा रहे चुनौती

जयपुर. गुलाबी शहर का सबसे पुराना और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील इलाका माने जाने वाला किशनपोल इस बार नगर निगम चुनाव में सिर्फ भाजपा-कांग्रेस के बीच मुकाबले का मैदान नहीं है। यहां चुनाव का असली गणित स्थानीय पकड़, बाजारों, मोहल्लों में प्रभाव, सामाजिक समीकरण, पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी, निर्दलीयों की मौजूदगी और प्रत्याशी की व्यक्तिगत स्वीकार्यता से तय होगा। परिसीमन के बाद किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 104 से 115 तक 12 वार्ड हैं। किशनपोल का चुनाव किसी एक लहर से तय होता नहीं दिख रहा। यहां मोहल्ला-दर-मोहल्ला और बूथ-दर-बूथ मुकाबला होगा। वार्ड 110 और 112 जैसी हाई-प्रोफाइल सीट पूरे क्षेत्र की राजनीतिक चर्चा का केंद्र रहेगी, जबकि 104, 109 और 115 जैसे वार्डों में सामाजिक समीकरण और प्रत्याशी की व्यक्तिगत पकड़ मुकाबले को रोचक बनाए रख सकती है।