Manish Soni Death Case : ‘1 करोड़ मुआवज़े की मांग’, जानें जयपुर के आमेर में टूरिस्ट गाइड मौत मामले की 10 बड़ी बातें

जयपुर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर में मंगलवार 8 सितंबर की सुबह उस वक्त तनाव हो गया, जब मामूली विवाद में हमले का शिकार हुए 40 वर्षीय टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही आमेर के मुख्य बाजार पूरी तरह बंद करवा दिए गए, पर्यटकों के लिए आमेर महल में हाथी सवारी रोक दी गई और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है।