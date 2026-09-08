Rajasthan Nikay Chunav : वोटर ID नहीं तो भी डाल सकेंगे वोट, ये 11 दस्तावेज हैं मान्य, जानिए नाम

Rajasthan Nikay Chunav : राजस्थान में बुधवार 9 सितम्बर को नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए वोटिंग होंगे। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो भी वोट डाल सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA। एवं अनुच्छेद 243K के साथ पठित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह निर्देश दिए गए हैं कि नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में मतदान के उद्देश्य से मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे।